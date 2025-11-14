Detenida en Zamora por robar joyas y dinero en las casas en las que trabajaba La detenida había vendido joyas por valor de más de 10.000 euros

La Policía Nacional detuvo en Zamora a una mujer como presunta autora de un delito de hurto, tras sustraer de manera continuada joyas de oro y dinero en metálico del domicilio particular en el que trabajaba como empleada de hogar.

La investigación empezó cuando la víctima expuso a la Policía que le faltaban de su domicilio numerosas joyas, así como dinero que tenía guardaba en un sobre, sin que la vivienda presentase signo alguno de que alguien hubiera entrado ilegalmente.

Los agentes comprobaron que las cerraduras no han sido manipuladas y no encontraron evidencia alguna de que delincuentes especializados en robos en vivienda hubieran accedido al domicilio de la víctima, por lo que centraron la investigación en otra línea. Fruto de esas investigaciones, averiguaron, a través de las inspecciones en establecimientos de compra de oro, que algunas de las joyas sustraídas habían sido vendidas por una mujer, vecina de Zamora, por un precio superior a 10.000 euros y que resultó ser la empleada de hogar de la denunciante.

Una vez identificada y localizada, fue detenida y trasladada a dependencias policiales. Los agentes recuperaron una medalla de oro con las iniciales de la víctima, a quien se le entregó tras ser informada de la resolución de su denuncia.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos. La Policía continúa las investigaciones, por si alguna de las joyas vendidas hubiera sido sustraída en otros domicilios.

Ante estos hechos, la Policía Nacional insistió en recomendar a la ciudadanía mantener unas precauciones básicas de seguridad, también en el interior de su domicilio, como no dejar objetos de valor al alcance de personas ajenas al núcleo familiar, guardar los objetos de valor en lugares seguros y no evidentes, llevar un registro fotográfico de las joyas y bienes más valiosos y conservar facturas o certificados de compra.

