El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente comprueba el peso de la cadena de oro. El Norte

Detenida en Zamora por robar joyas y dinero en las casas en las que trabajaba

La detenida había vendido joyas por valor de más de 10.000 euros

El Norte

Valladolid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

La Policía Nacional detuvo en Zamora a una mujer como presunta autora de un delito de hurto, tras sustraer de manera continuada joyas de oro y dinero en metálico del domicilio particular en el que trabajaba como empleada de hogar.

La investigación empezó cuando la víctima expuso a la Policía que le faltaban de su domicilio numerosas joyas, así como dinero que tenía guardaba en un sobre, sin que la vivienda presentase signo alguno de que alguien hubiera entrado ilegalmente.

Noticias relacionadas

Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel

Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel

Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor

Detenido el exhibicionista de Parquesol por actos de índole sexual frente a una menor

Los agentes comprobaron que las cerraduras no han sido manipuladas y no encontraron evidencia alguna de que delincuentes especializados en robos en vivienda hubieran accedido al domicilio de la víctima, por lo que centraron la investigación en otra línea. Fruto de esas investigaciones, averiguaron, a través de las inspecciones en establecimientos de compra de oro, que algunas de las joyas sustraídas habían sido vendidas por una mujer, vecina de Zamora, por un precio superior a 10.000 euros y que resultó ser la empleada de hogar de la denunciante.

Una vez identificada y localizada, fue detenida y trasladada a dependencias policiales. Los agentes recuperaron una medalla de oro con las iniciales de la víctima, a quien se le entregó tras ser informada de la resolución de su denuncia.

La mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad con cargos. La Policía continúa las investigaciones, por si alguna de las joyas vendidas hubiera sido sustraída en otros domicilios.

Ante estos hechos, la Policía Nacional insistió en recomendar a la ciudadanía mantener unas precauciones básicas de seguridad, también en el interior de su domicilio, como no dejar objetos de valor al alcance de personas ajenas al núcleo familiar, guardar los objetos de valor en lugares seguros y no evidentes, llevar un registro fotográfico de las joyas y bienes más valiosos y conservar facturas o certificados de compra.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Destroza su coche al chocar contra una valla en Valladolid
  2. 2 Los ensayos del aniversario de la Academia de Caballería toman el centro de Valladolid
  3. 3 La Cabalgaza ya tiene fecha: consulta cuándo pasará Papá Noel por Valladolid
  4. 4

    Dos detenidos por agredir de forma brutal a un hombre en Peñafiel
  5. 5

    Muere Luis Martín, histórico del Nuevo Mester de Juglaría
  6. 6 Un autobús urbano parado obstaculiza varios minutos el tráfico en López Gómez
  7. 7

    Desvalijan dos bares de la avenida de Asturias y la calle Bélgica
  8. 8

    Confinamiento de aves de corral: «Mis gallinas van a morir antes por estar encerradas que por la enfermedad»
  9. 9 Dos heridos en un choque frontal entre dos coches en la N-122 en Traspinedo
  10. 10

    La ley de movilidad sostenible se aprueba sin enmiendas a la financiación de los soterramientos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenida en Zamora por robar joyas y dinero en las casas en las que trabajaba

Detenida en Zamora por robar joyas y dinero en las casas en las que trabajaba