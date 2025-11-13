El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. El Norte

Desarticulada en Zamora una banda internacional especializada en robo de vehículos y cobre

La operación, en colaboración con autoridades portuguesas, se ha saldado con tres detenidos de nacionalidad rumana

El Norte

Valladolid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:56

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora puso en marcha la denominada operación 'Denki25', que terminó resolviendo con el desmantelamiento de una organización criminal transnacional que robaba vehículos y cobre para su traslado a Portugal. Este operativo se desarrolló en colaboración con el Equipo ROCA de Cáceres y con miembros de la Unidad NIC de la Guardia Nacional Republicana, de Portugal.

Como resultado de las actuaciones de ambos equipos, tres hombres de nacionalidad rumana fueron detenidos y posteriormente puestos a disposición judicial como supuestos autores de delitos de robo con fuerza, cometidos en centros de tratamiento de residuos de Toro, localidad ubicada en Zamora, y en Sierra de Fuentes, en Cáceres, según informaron fuentes de la Comandancia de Zamora.

En la actualidad, los tres hombres se encuentran en prisión preventiva tras haber sido detenidos el pasado 24 de octubre, cuando sustrajeron varios vehículos de los CTR de madrugada. Estos turismos eran usados para cargar el cobre robado a las empresas y trasladarlo a Portugal, país vecino y que colinda con Zamora.

Aparte del valor de los vehículos robados, el precio del cobre sustraído puede superar los 50.000 euros, según la información proporcionada por los denunciantes.

El hecho de que se tratase de delincuentes trasnacionales, que operaban entre provincias españolas y las limítrofes con Portugal, dificultó la investigación y el seguimiento de los elementos sustraídos, así como la detención de los autores.

A pesar de ello, los hombres fueron localizados gracias a la colaboración con agentes policiales portugueses, que también pudieron recuperar tres vehículos, uno de los cuales ya habían comenzado a desguazar para convertirlo en chatarra.

La investigación sigue abierta, a la espera del resultado de otras indagaciones y determinar la posibilidad de que hayan participado otras personas y en otros hechos similares.

