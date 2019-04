UGT denuncia «inacción» de la Junta de Castilla y León en la ampliación de los contratos de incendios Una cuadrilla trabaja en la extinción de un incendio. / R. H. El sindicato defiende que 36 trabajadores de autobombas tenían que trabajar desde abril y la Administración asegura que la tramitación comenzará «en breve» ALICIA PÉREZ Zamora Martes, 30 abril 2019, 18:36

La Unión General de Trabajadores (UGT) de Castilla y León denunciará a la Junta de Castilla y León ante el Contencioso Administrativo por «inacción» en el cumplimiento del acuerdo suscrito el año pasado entre la Administración, CCOO y UGT para ampliar los contratos del personal laboral fijo discontinuo del operativo de prevención y extinción de incendios forestales.

Este acuerdo suponía un aumento del tiempo de trabajo de las autobombas en las provincias de León, Zamora, Ávila y Salamanca, algo que no se ha cumplido todavía, según ha explicado el sindicato, porque la Junta no ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) por la que 36 trabajadores de 18 autobombas de estas cuatro provincias tendrían que pasar a trabajar de seis a nueve meses al año, un plazo que tendría que haber comenzado el 1 de abril.

También están afectados los nueve trabajadores de los centros provinciales de mando (CPM) de cada una de las provincias que tendrían que pasar a trabajar de seis a doce meses y para los que se había acordado un incremento de su categoría para que se encarguen de manejar las nuevas tecnologías y de mejorar la coordinación.

El secretario del Sector de Administración Autonómica de UGT Castilla y León, Julio César Martín Nevado, ha explicado que en el acuerdo firmado el año pasado se fijaba durante tres años el aumento de las partidas y el incremento de los servicios públicos.

«Para que se cumpla el acuerdo, estas plantillas de nueve meses tendrían que estar contratadas ya y haber empezado a trabajar el 1 de abril», ha manifestado. Además, asegura que en marzo la Consejería de Fomento y Medio Ambiente les comunicó que no se iba a cumplir el acuerdo porque no había tiempo cuando las RPT «ya estaban negociadas, se habían subsanado los errores y existe partida presupuestaria para ello».

Según los datos facilitados por el sindicato, este incumplimiento supone un total de 100.000 euros que se han dejado de gastar en prevención de incendios en la comunidad.

Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente han asegurado que ya se ha enviado a Función Pública la propuesta de RPT del personal fijo discontinuo y que se comenzará a tramitar «en breve».

Frente a esta situación con el personal de la Junta, el representante de UGT sitúa el acuerdo alcanzado el año pasado con la empresa privada del operativo de incendios, que sí se ha cumplido. «Mientras que hemos tenido agilidad para traspasar fondos a la empresa privada, no tenemos la misma agilidad ni intención de pasarlo a la empresa pública. Con esto está demostrando que no tiene ninguna intención de hacer una prevención con medios públicos porque su ADN de fondo es no pensar en servicio público», ha denunciado Julio César Martín.

Además de acudir al Contencioso, el sindicato tiene previsto hacer movilizaciones y medidas de presión a lo largo de la campaña si antes no se ha cumplido el acuerdo.