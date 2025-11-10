El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efectivos de la Guardia Civil durante la búsqueda de un desaparecido en una imagen de archivo. Efe

Localizan, desorientada y consciente, a la mujer de 81 años desaparecida en un pueblo de Zamora

La mujer, que reside en Cañizal, fue hallada en el paraje conocido como 'Camino Hondo', en las inmediaciones de la localidad

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:46

Comenta

Una patrulla de la Guardia Civil y familiares localizaron hoy a la mujer de 81 años desparecida de Cañizal (Zamora) a las 21.00 horas de ayer. La anciana fue hallada, desorientada y consciente, en las proximidades de la localidad, en el paraje conocido como 'Camino Hondo'. Una vez encontrada, se desactivó el dispositivo de búsqueda y se anularon los apoyos que se iban a incorporar durante la jornada. Los familiares llevaron a la mujer al Complejo Asistencial de Salamanca.

La Guardia Civil y vecinos de Cañizal buscaban a una mujer de 81 años que fue vista por última vez hacia las 12:00 horas de este domingo, por un familiar. La mujer, que debería haber llegado a media tarde, vestía, en el momento de la desaparición, un pantalón negro y una sudadera de color azul.

El dispositivo de búsqueda se trasladó a Cañizal, incluyendo la OMAC en trabajos de puesto de mando, y el Equipo Pegaso. Los vecinos hicieron una primera batida por la zona, sin resultados, según indicaron fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Por otra parte, a las 21:00 horas de ayer, se recibió el aviso de la desaparición de un hombre de 61 años, interno en el centro de la Fundación Intras de Toro y que debería haber vuelto hacia las 20.00 horas.

Después de que componentes del operativo de búsqueda examinaran varias zonas de la localidad y tras hacer varias gestiones con establecimientos habituales que frecuentaba la persona desaparecida, el hombre se presentó por su propio pie en la residencia.

El varón, quien ya había sufrido un episodio similar el pasado mes de mayo, siendo localizado en Toro, fue llevado al centro hospitalario para comprobar su estado de salud y se desactivó el dispositivo de búsqueda, según apuntaron las mismas fuentes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2

    Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4

    Los sondeos internos anticipan un voto muy fragmentado en Castilla y León
  5. 5

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios
  6. 6 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  7. 7

    Fran Pahino: «Lo mejor del bar Mystic es su ambiente de amistad y camaradería»
  8. 8

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  9. 9

    ¿Te gusta tu vida? Un macroestudio analiza si merece la pena residir en Castilla y León
  10. 10

    Los refugiados que dormían frente a la Comisaría de Segovia dejan la calle tras meses de espera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Localizan, desorientada y consciente, a la mujer de 81 años desaparecida en un pueblo de Zamora

Localizan, desorientada y consciente, a la mujer de 81 años desaparecida en un pueblo de Zamora