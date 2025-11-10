Localizan, desorientada y consciente, a la mujer de 81 años desaparecida en un pueblo de Zamora La mujer, que reside en Cañizal, fue hallada en el paraje conocido como 'Camino Hondo', en las inmediaciones de la localidad

Una patrulla de la Guardia Civil y familiares localizaron hoy a la mujer de 81 años desparecida de Cañizal (Zamora) a las 21.00 horas de ayer. La anciana fue hallada, desorientada y consciente, en las proximidades de la localidad, en el paraje conocido como 'Camino Hondo'. Una vez encontrada, se desactivó el dispositivo de búsqueda y se anularon los apoyos que se iban a incorporar durante la jornada. Los familiares llevaron a la mujer al Complejo Asistencial de Salamanca.

La Guardia Civil y vecinos de Cañizal buscaban a una mujer de 81 años que fue vista por última vez hacia las 12:00 horas de este domingo, por un familiar. La mujer, que debería haber llegado a media tarde, vestía, en el momento de la desaparición, un pantalón negro y una sudadera de color azul.

El dispositivo de búsqueda se trasladó a Cañizal, incluyendo la OMAC en trabajos de puesto de mando, y el Equipo Pegaso. Los vecinos hicieron una primera batida por la zona, sin resultados, según indicaron fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora.

Por otra parte, a las 21:00 horas de ayer, se recibió el aviso de la desaparición de un hombre de 61 años, interno en el centro de la Fundación Intras de Toro y que debería haber vuelto hacia las 20.00 horas.

Después de que componentes del operativo de búsqueda examinaran varias zonas de la localidad y tras hacer varias gestiones con establecimientos habituales que frecuentaba la persona desaparecida, el hombre se presentó por su propio pie en la residencia.

El varón, quien ya había sufrido un episodio similar el pasado mes de mayo, siendo localizado en Toro, fue llevado al centro hospitalario para comprobar su estado de salud y se desactivó el dispositivo de búsqueda, según apuntaron las mismas fuentes.