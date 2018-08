Asociaciones de Zamora crearán una federación para poner voz a los problemas del mundo rural Una de las reuniones de la Coordinadora Rural con asociaciones de la provincia de Zamora en su recorrido por las diferentes comarcas. / El Norte La coordinadora, encabezada por el sacerdote Teo Nieto, agrupa a 40 entidades y quiere luchar contra la marginalidad de los pueblos y la despoblación ALICIA PÉREZ Zamora Lunes, 20 agosto 2018, 18:48

Cerca de 40 asociaciones de pueblos de la provincia de Zamora crearán una federación para poner voz a los problemas del mundo rural y convertirse en un interlocutor válido ante las administraciones. Son las asociaciones, en su mayoría culturales, pero también de mujeres, de vecinos y jubilados, que ha logrado unir la Coordinadora Rural, encabezada por el sacerdote Teo Nieto, en su recorrido por las comarcas zamoranas de Aliste, Sayago, La Guareña, Toro, Tierra de Campos, Los Valles, Alba, Tierra del Vino, Tábara y Sanabria.

El objetivo de la Coordinadora Rural es que estas asociaciones creen una futura federación que luche contra la situación de marginación «que ha vivido y está viviendo el mundo rural» y que conlleva consecuencias como la despoblación, el envejecimiento y la desesperanza, según defienden. Y es que entienden que en estos momentos el mundo rural se ve como un lugar de ocio para pasar el fin de semana o el verano, pero no como una alternativa de vida.

La iniciativa partió de Pastoral Rural Misionera, que tras analizar la realidad de los pueblos de la provincia de Zamora, comprobó que el tejido asociativo estaba debilitado. Por este motivo, contactó con diferentes asociaciones y surgió la coordinadora, que ha mantenido reuniones a lo largo del año con asociaciones vinculadas al mundo rural en las diferentes comarcas.

El próximo paso será hacer una convocatoria general para configurar la futura federación, que una vez que se cree, se decidirá si será de ámbito provincial, regional o nacional.

La federación pretende ser un organismo autorizado que sirva como mediador entre el mundo rural y las administraciones, instituciones o diferentes colectivos. «Queremos que sea portavoz del mundo rural y que sea además una portavocía lo más real y rica posible», explica Teo Nieto, sacerdote de 15 pueblos de la comarca de Aliste y profesor de Religión en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Aliste de Alcañices.

La respuesta a este movimiento asociativo en las comarcas de Zamora ha sido irregular, pero desde la Coordinadora Rural han comprobado que «todo el mundo ve con esperanza y con ganas» el que pueda existir una entidad que sirva de mediador y de portavoz del mundo rural para poner voz a problemas como el de la despoblación.

Cree el sacerdote que una entidad de este tipo es necesaria porque «el que no llora no mama» y que no vale solo con comentar los problemas en el bar, sino también trasladárselos a los responsables de las instituciones.

«No se trata de protestar por protestar», afirma Teo Nieto, sino también de informar a los vecinos y a partir de ahí, generar mecanismos de «una sana presión social».

Quieren también las asociaciones que se han unido al proyecto aportar soluciones «positivas y posibles», ser una red de apoyo para cualquier iniciativa de desarrollo que pueda surgir, fomentar el respeto a las costumbres, poner en valor lo rural, promover actividades que resalten el valor de vivir en un pueblo y hacer una llamada de atención sobre las trabas burocráticas que tienen que afrontar los emprendedores.