Arden dos contenedores en Morales del Vino y causan daños en una fachada

A primer hora de la mañana de este domingo, pasadas las 07:20 horas los servicios de emergencias recibían el aviso de un incendio declarado en la vía pública en la localidad de Morales del Vino, en concreto en la calle Clavel. A la llegada, los efectivos del Parque de Bomberos Zona Centro del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Salvamentos y Protección Civil de la Diputación de Zamora, intervinieron en la extinción de un incendio que afectó a dos contenedores de reciclaje de residuos.

Aunque las llamas y las altas temperaturas alcanzadas afectaron también a la fachada del inmueble junto al que estaban situados. Hasta el lugar se desplazaron también varias patrullas de la Guardia Civil. Finalizados los trabajos y sin que se registraran daños personales, los bomberos regresaron al parque.