El alcalde de Fariza defiende su inocencia en el juicio por delito electoral en el que le piden seis meses de prisión El alcalde de Fariza, Manuel Ramos, a la derecha, junto a los otros acusados, durante la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal de Zamora. / El Norte El fiscal sostiene que los acusados manipularon el voto por correo de varios vecinos en las elecciones municipales ALICIA PÉREZ Zamora Lunes, 16 julio 2018, 20:13

El alcalde del municipio zamorano de Fariza y diputado provincial por el PSOE, Manuel Ramos, ha defendido hoy su inocencia en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal de Zamora en el que se ha sentado en el banquillo junto a otras tres personas y al cartero de la localidad, acusados de un presunto delito electoral, por supuestamente haber manipulado el voto por correo de ocho vecinos del municipio con entre 80 y 90 años de edad en las pasadas elecciones municipales.

En la vista oral, el fiscal jefe de Zamora, Rafael de Vega, ha pedido para el alcalde seis meses de prisión, al igual que para otras tres personas que formaron parte de la candidatura socialista y que también están acusadas de un delito electoral. Para el cartero del municipio la Fiscalía ha solicitado finalmente una pena de un año de prisión debido al acuerdo de conformidad al que ha llegado el acusado con el fiscal y la acusación particular tras asumir los hechos.

El regidor de Fariza y los otros tres acusados aseguraron ante la jueza del Juzgado de lo Penal no haber cometido ningún tipo de irregularidad en el voto por correo. Es más, la abogada de la defensa insistió en que se trata de «una caza de brujas y de una cuestión política» porque los denunciantes fueron la candidata del PP en las pasadas elecciones municipales y candidatos de Ciudadanos.

Esto mismo lo sostuvo Manuel Ramos al salir del juicio. El alcalde y diputado provincial aseguró que hay un montaje preparado desde el primer día y que «se ha sumado poco a poco una mentira a otra mentira y ha llegado donde ha llegado».

Afirmó no poder admitir que se haya cometido ninguna irregularidad en el voto por correo porque él no ha acudido a ningún vecino y es «terriblemente respetuoso en ese sentido», según sus declaraciones. No reconoció como suya la letra que aparecía en la solicitud para tramitar el voto por correo de los vecinos, aunque explicó que sí se parecía a la suya y negó que la firma que aparecía en una de las solicitudes fuera suya.

El fiscal en sus conclusiones finales sostiene que los cuatro acusados han cometido un delito electoral. Fue la Fiscalía la que inició el procedimiento en el año 2015 tras una denuncia presentada por supuestas irregularidades en el voto por correo.

«En el juicio hemos escuchado que todos han negado todo lo que se les imputa, pero hay que tener en cuenta el conjunto de las declaraciones, tanto las que han prestado en fase de instrucción como las que se han realizado en el juicio y ver esa diferencia abismal que existe en lo que dijeron en su momento y lo que dicen ahora», manifestó el fiscal en sus conclusiones definitivas.

Considera además que respecto a lo previamente declarado, «es como el blanco y el negro». «Ahora no se reconoce nada de nada», afirmó sobre lo que entiende como una contraposición de declaraciones.

La acusación particular pidió 24 años de prisión para el alcalde de Fariza y seis años de prisión para los otros tres acusados, mientras que para el cartero pidió también una pena de un año «por colaborar con la justicia».