Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca

Un nuevo negocio relacionado con la gastronomía y promovido por un joven emprendedor de Laguna de Duero enriquecerá la oferta de ocio de la céntrica ... plaza del Coca de la capital vallisoletana. Se trata de una yogurtería que ocupará el local de lo que fue la tienda de moda Sofía, entre el bar La Teja y la taberna japonesa Wabi-Sabi, que abrirá sus puertas antes del próximo puente de diciembre si todo marcha según lo previsto.

Su impulsor es David Lesmes, que devolverá a la vida un establecimiento comercial cerrado «desde hace siete años» merced a una profunda reforma, puesto que la actividad que acogía anteriormente nada tiene que ver con la que se desarrollará ahora, y eso le ha obligado a hacer una remodelación completa. Unas obras que, aunque avanzadas, todavía no están concluidas. «Nos hemos atrasado bastante por cosas burocráticas», lamenta el propietario, que tiene previsto abrir «dentro de veinte días o un mes».

Al principio la yogurtería ubicada justo detrás de la fuente escultórica de la plaza de Martí y Monsó funcionará en formato 'take away', es decir, para llevar, pero la intención es que con el tiempo los productos que ofrece se puedan consumir allí mismo.

Ahora bien, ¿qué se podrá encontrar en Dadlet's, que es como se llama? «Nos vamos a adaptar a las estaciones», indica David Lesmes, quien detalla que «en invierno los clientes podrán disfrutar de chocolates calientes con frutas, de un yogur que no sea tan frío sino una mousse, por así decir». Por contra, en verano ofrecerán el ingrediente principal «helado» pero también con el complemento de las fresas frescas, los pistachos u otros 'toppings', siempre a elección de los interesados.

El dueño explica que el nombre «nace de lo familiar, de la fuerza que me dan ellas», en referencia a sus tres hijas

El nombre elegido tiene una bonita historia detrás, según explica el dueño: «Soy padre de tres niñas de siete, cinco y un añito y medio, y cuando mis hijas tienen una ilusión de querer hacer algo con ímpetu me dicen 'Papá, vamos'», que es justo lo que significa en inglés la expresión 'Dad let's' cuando se separa en dos. «No es una palabra de diccionario, sino que nace de lo familiar, de la fuerza que me dan ellas, que han sido mi impulso», confiesa emocionado, y añade que son ellas las que le mueven junto a su mujer, que ya es empresaria.

«Estás loco», le dicen

unto a esto, David Lesmes señala que su inquietud por emprender viene de atrás. «Llevaba ya bastante tiempo tratando de hacerlo», recuerda, en concreto «desde hace unos tres años» y en compañía de «un amigo que marchó y creó su propia marca». Su intención inicial era «traerla a España, pero era complicado por tema de papeleo», y dado que «al final se torcieron las cosas» optó por fraguar el proyecto en solitario. «Al final consolidé yo la idea y me he lanzado, todo el mundo me dice 'estás loco', pero si no es por los locos no movemos el mundo», sentencia. Está satisfecho con el resultado, porque a su juicio es «algo alternativo, diferente».

Ilusión no le falta, hasta el punto de que en la cuenta de Instagram define «el viaje» en el que se ha embarcado como «una historia distinta en mi vida, un camino de cambio», «un espacio creado con esfuerzo, con sueños y con ganas de sorprender». Incluso aspira a que sea el germen de una futura franquicia. «Lo he hecho con visión a ello. Ya que me he lanzado, la previsión es tener la ambición de ver futuro y no quedarnos estancados. Es una marca que nace en aquí Valladolid pero no se queda aquí, sino que es hacer entender a mis hijas que en la vida siempre hay que mirar un poco más al fondo, hacia el final», asegura este emprendedor de 36 años que trabaja por cuenta ajena pero tiene cierta experiencia en la hostelería, aunque adquirida «hace mucho», según reconoce.