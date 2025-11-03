El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un operario trabaja en las obras de la yogurtería Dadlet's en la plaza de Martí y Monsó. Rodrigo Jiménez

Valladolid

Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca

Un joven emprendedor de Laguna de Duero es el impulsor del negocio que ocupará la tienda de moda Sofía, cerrada «desde hace siete años»

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 06:50

Comenta

Un nuevo negocio relacionado con la gastronomía y promovido por un joven emprendedor de Laguna de Duero enriquecerá la oferta de ocio de la céntrica ... plaza del Coca de la capital vallisoletana. Se trata de una yogurtería que ocupará el local de lo que fue la tienda de moda Sofía, entre el bar La Teja y la taberna japonesa Wabi-Sabi, que abrirá sus puertas antes del próximo puente de diciembre si todo marcha según lo previsto.

