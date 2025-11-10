Ximénez revisará todos los anclajes de la decoración navideña ante los últimos desprendimientos

Iluminaciones Ximénez, empresa andaluza encargada de la instalación del alumbrado navideño, revisará los anclajes de los arcos de la capital vallisoletana para evitar que se ... repitan más episodios de desprendimientos de los elementos decorativos, después de que en la mañana de este lunes se haya registrado la cuarta caída de un elemento ornamental, esta vez en San Marbín. La compañía andaluza lamenta las incidencias registradas en los últimos días, si bien aclaran que todas se han registrado por las adversas condiciones meteorológicas, salvo la ocurrida este lunes, que «ha sido por causa ajena a la instalación dado que ha estado implicado en el suceso un camión del servicio municipal de Limpieza».

La empresa ultima la colocación del alumbrado navideño de cara al encendido oficial del próximo 27 de noviembre, pero sus responsables han revelado que sus operarios también revisarán los elementos colgados en los días anteriores para evitar problemas en la inminente campaña. En este sentido aclaran que, «aun poniendo mucha atención, como siempre se hace tanto en el proceso de anclaje de los cables metálicos donde a su vez van colgados los arcos, el trabajo llevado a cabo es profesional y cuidadoso para que no sucedan los hechos acontecidos».

No obstante, tampoco quieren obviar que las circunstancias climatológicas con grandes episodios de viento, como por ejemplo los acontecidos días atrás, nadie los puede predecir en cuanto a un posible desprendimiento de las luces que, aseguran, están ancladas en Valladolid y en el resto de ciudades teniendo en cuenta esta posibilidad, pues son elementos que están a la intemperie durante incluso tres meses desde su instalación hasta su retirada.

Respecto al suceso ocurrido en la calle San Martín lo describen como consecuencia de una maniobra de la grúa del camión municipal de basura que recoge los contenedores de vidrio. Esta se enganchó con los arcos, que inmediatamente se precipitaron al suelo e impactaron al tiempo contra la fachada lateral del templo contiguo. De ahí que se necesitara la asistencia del Cuerpo de Bomberos y su camión escala para restituir la normalidad en la céntrica vía, que conecta las calles de Ramón y Cajal con Angustias.

Respecto a los adornos, exactamente dos arcos, por su parte, tras ser retirados dado que se habían quedado anclados en un solo punto, serán los profesionales de Iluminaciones Ximénez los que vuelvan a colocarlos. Un suceso extraordinario, recalca la compañía, sobre el que inciden en que todos los adornos están colocados a una altura considerable y, por tanto, son compatibles con el habitual discurrir de camiones de emergencias o vehículos de distribución de mayor porte, por ejemplo. También quieren aclarar, por último, que desprendimientos de estas características se pueden dar por múltiples causas, como «percance involuntario» en referencia a los registrados el pasado 5 de noviembre en la avenida de Segovia y en la calle 20 de febrero o dos días después en López Gómez, que han coincidido en el tiempo.

No obstante, desde primera hora de esta mañana, la compañía de Puente Genil (Córdoba) ha decidido «por iniciativa propia» revisar todos los elementos instalados, al tiempo que se continúa trabajando con normalidad en otras calles y, en especial, en Santiago, donde este lunes han empezado los trabajos de instalación de los grandes paquetes de regalo. La atractiva instalación conformada por una decena de grandes estructuras entre Plaza Mayor y Plaza de Zorrilla que, una vez funcionando, repetirá por cuarto año consecutivo el espectáculo de luz y musical que tantas atracciones está reuniendo tanto de vallisoletanos como de visitantes.

«Plena confianza» del alcalde

El alcalde, Jesús Julio Carnero, también ha mostrado esta misma mañana su plena confianza en Iluminaciones Ximénez y su proceder a la hora de instalar los numerosos arcos luminosos, calificando a la empresa como «encomiable» al tiempo que lamentó las circunstancias y se alegró de que no se hubieran registrado daños personales. El regidor señaló que esta compañía lleva trabajando en la capital desde hace muchos años, de igual manera que en numerosos municipios de España e incluso de Europa y América, constatando así su profesionalidad pese a los episodios fortuitos registrados en Valladolid.

Por su lado, el Grupo Municipal Socialista se ha hecho eco de la noticia solicitando una revisión integral, «con urgencia», de todos los anclajes y soportes para incluso reforzar o sustituir los que no ofrezcan las máximas garantías.