Luces de la zona de San Martín que se desprendieron en la mañana de este lunes. A. M.
Valladolid

Ximénez revisará todos los anclajes de la decoración navideña ante los últimos desprendimientos

La compañía andaluza ultima la colocación de nuevos elementos luminosos, incluido el gran montaje de la calle Santiago, aunque aclara que reforzará su trabajo para inspeccionar los montajes existentes

Luis Amo

Luis Amo

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:43

Comenta

Iluminaciones Ximénez, empresa andaluza encargada de la instalación del alumbrado navideño, revisará los anclajes de los arcos de la capital vallisoletana para evitar que se ... repitan más episodios de desprendimientos de los elementos decorativos, después de que en la mañana de este lunes se haya registrado la cuarta caída de un elemento ornamental, esta vez en San Marbín. La compañía andaluza lamenta las incidencias registradas en los últimos días, si bien aclaran que todas se han registrado por las adversas condiciones meteorológicas, salvo la ocurrida este lunes, que «ha sido por causa ajena a la instalación dado que ha estado implicado en el suceso un camión del servicio municipal de Limpieza».

