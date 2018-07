Por la firma os conocerá

Su sonrisa y un brillo en los ojos le delatan mientras hace repaso a su historial laboral. Se siente orgullosa de lo mucho que ha trabajado. Dice que le ha dado tiempo a hacer de todo, pero que ahora es cuanto realmente se siente realizada. Rut Almena es una grafóloga y perito calígrafo que ha montado su propia empresa bajo el sistema de franquicia, Max Pulver Castilla y León, dedicada a ofrecer servicios de peritaje y consultoría grafológica y análisis documental.

Es natural de Valladolid, aunque con 7 años se fue a vivir a Canarias. Nunca perdió el contacto con la capital del Pisuerga, donde pasaba el curso escolar y en vacaciones regresaba a Fuerteventura para echar una mano en el negocio familiar. En el año 2000 vino para quedarse. Empezó a trabajar como camarera en el restaurante de un desguace. Estaba contenta, pero su jefe le animó a sacarse el carnet de camión, tras lo cual, se convirtió en conductora, pero tuvo un accidente y tuvo que dejarlo.

Después se pasó al sector de la seguridad privada, pensando en trabajar de noche y poder atender a su hijo por el día. «Hice el curso de vigilante de seguridad, pasé las pruebas físicas y un ejercicio de tiro. Así comencé a trabajar como vigilante nocturno en el Museo de Escultura de Valladolid», cuenta. Cinco años después, perdió su empleo, pero lejos de lamentarse, decidió que una vez más debía reciclarse y se sacó la prueba de acceso a la universidad a través de la UNED. «En aquel momento un amigo me habló de la grafología y pensé que era algo que me podía gustar. El título de grafólogo profesional se puede obtener a través de centros de formación que estén reconocidos. Yo elegí Max Pulver Sócrates, que cuenta con más de 20 años de experiencia y un gran prestigio dentro del sector. Estaba segura de que allí aprendería de los mejores. Cursé a la vez el Máster de Pericia Caligráfica y Documentos Copia y el de Grafología. Era muy escéptica, no me terminaba de creer que la grafología fuera una ciencia y no entendía que por la firma de una persona se pudiera conocer su forma de ser. El primer análisis lo hice sobre mi propia letra y descubrí cosas que me sorprendieron. Eso sirvió para engancharme totalmente a esta ciencia», cuenta.

Al terminar su formación, la empresa Max Pulver le propuso ser su franquiciada en Castilla y León. No se lo pensó dos veces. A los pocos días ya se había dado de alta como autónoma. Lo hizo a través del servicio de Ventanilla Única de la Cámara de Comercio. «Al principio estaba totalmente perdida. Nunca había trabajado por cuenta propia y me asesoraron en todo», cuenta esta joven que se hizo socia de GRAPECA, la Asociación Nacional de Peritos Calígrafos y Documentólogos. Se pudo beneficiar de la subvención de empresas de nueva creación del Ayuntamiento y participó en diferentes cursos de emprendimiento, fiscalidad y protección de datos. Algo que le ha resultado muy útil a la hora de gestionar su empresa. No pudo optar a la capitalización de su prestación de desempleo por llevar más de dos años en paro.

En el BBVA le facilitaron todo lo relativo a la financiación para la puesta en marcha del negocio. «Tuve que hacer frente a pagos importantes, como el canon de la franquicia y la compra de equipamiento. Ninguna entidad me concedía el préstamo ya que mi situación económica no era muy favorable. Sin embargo, cuando acudí a la oficina del BBVA del paseo de Zorrilla, 91, enseguida apostaron por mi proyecto y me dieron todas las facilidades», asegura esta grafóloga que, de momento, trabaja desde su domicilio, aunque no descarta montar un despacho con aula de formación para enseñar a otras personas interesadas en la grafología. «No paro de formarme. Estoy haciendo un curso sobre firmas digitales y quiero empezar a estudiar biométrica para reconocimiento facial para ir ampliando así mi campo de actividad», dice.

Los datos Emprendedora. Rut Almena Azpeleta (40). Perito calígrafo y grafóloga. Fecha de inicio de la actividad. 1 de julio de 2016. Contacto. Telf: 653 742 051 rutalmenaperito@gmail.com.

Según explica Rut, para ser grafólogo se requiere tener gran capacidad de estudio y concentración para analizar cada uno de los movimientos de la escritura. «La manera que tenemos de escribir, refleja nuestra conciencia, nuestro subconsciente y también nuestros deseos más íntimos», asegura. Además de grafóloga, es también perito calígrafo, una especialidad más compleja y a la que dedica la mayor parte de su tiempo. «Hago numerosas peritaciones judiciales, emito dictámenes sobre documentos privados y públicos analizando la autenticidad o falsedad de las firmas», expone.

Sus principales clientes son, a parte de los juzgados, las notarías y los bancos. «Analizo testamentos ológrafos (manuscritos), me llaman para certificar firmas y comprobar si realmente está escrito por la persona en cuestión y sin coacción de ningún tipo», afirma.

«Analizar una firma conlleva mucho trabajo. Una persona puede firmar varias veces seguidas y ninguna es igual. En el cuerpo de escritura se ve lo que hacemos frente a los demás, nuestro día a día, como actuamos, nuestras inquietudes… y la firma muestra el yo real de la persona. El texto puede decir una cosa, pero la firma representar otra muy diferente. Cada rasgo dice algo de la personalidad del individuo, la inclinación, la dirección, la presión, los márgenes y el tamaño de la letra. La forma de escribir puede descubrir algunas patologías nerviosas y psicológicas», subraya esta emprendedora, que está feliz con lo que hace, aunque reconoce que le está costando salir adelante.

«Es un sector complicado y cuesta darse a conocer, pero estoy empeñada en que este proyecto salga bien», concluye.