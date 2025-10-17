Vueling volverá a conectar Valladolid con Barcelona desde el 28 de octubre La aerolínea ofrecerá durante el invierno tres frecuencias semanales, los martes, jueves y sábados

Vueling reanudará la ruta entre Barcelona y Valladolid el próximo 28 de octubre, coincidiendo con la celebración de la 70º Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), ofreciendo así más opciones a quienes deseen asistir al certamente desde la Ciudad Condal. En concreto, la aerolínea operará esta conexión con tres frecuencias semanales (los martes, jueves y sábados) durante la temporada de invierno.

Se podrá viajar hasta la Ciudad Condal los martes y los jueves a las 15:00 horas (con llegada prevista a las 16:25) y los sábados a las 18:05 (lo que implica aterrizar a las 19:30). El recorrido inverso unirá El Prat con el aeródromo de la provincia los mismos días, a las 13:00 horas en el caso de los dos primeros y a las 16:00 horas el fin de semana. En cuanto a los precios, oscilan entre los 21 y los 75 euros por trayecto.

La compañía se retiró de Valladolid el 31 de mayo de 2024 después de más de una década. «Conectar Valladolid con Barcelona es mucho más que unir dos ciudades, porque abre la posibilidad de conectar con destinos de todo el mundo en ambas direcciones», comentaban hace unos días fuentes de Vueling.

Los pasajeros que lleguen a Valladolid en el vuelo directo de Vueling el martes 28 de octubre podrán disfrutar de algunas de las sesiones nocturnas más destacadas del festival. Entre las propuestas más atractivas de la noche se encuentra 'Beatriz', un drama psicológico dirigido por Teresa Sutherland; '¿Cara o Cruz?', de Alessio Rigo de Righi y Matteo Zoppis; o 'Phantoms of July', del director alemán Julian Radlmaier.