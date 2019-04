Viticultores de la DO Rueda denuncian robos de postes y daños en las viñas Viñedo en espaldera en la Denominación de Origen Rueda. / R. Otazo UCCL y el Consejo Regulador aconsejan a los agricultores que denuncien los hechos ante la Guardia Civil NIEVES CABALLERO Domingo, 28 abril 2019, 10:54

No ha sido el primer año y, por desgracia, no será el último. Viticultores de la Denominación de Origen Rueda han denunciado el robo de postes de hierro de las espalderas y los daños provocados en las nuevas plantaciones de viñedos. Tanto la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) como el Consejo Regulador de la DO Rueda aconsejan a los afectados que denuncien los hechos ante la Guardia Civil.

Valentín García Fraile, miembro de la ejecutiva de UCCL y coordinador de la organización agraria en Valladolid, reconoce que «no se puede poner puertas al campo pero hay que intentar impedirlo». García Fraile asegura que «todos los años ocurre lo mismo» y que lo peor «son los daños que preparan en la viña porque al llevarse los postes arrancan los alambres y, por tanto, las nuevas plantaciones a las que se está dando forma».

Entre los afectados por esta última oleada de robos se encuentran dos socios de de la bodega cooperativa Cuatro Rayas, en concreto su presidente, Ignacio Martín Obregón, y su hermano, según ha confirmado el coordinador de UCCL Valladolid.

También el director general de la DO Rueda, Santiago Mora, anima a los agricultores a denunciar las sustracciones y los daños y confía en que «los ladrones desistan con las denuncias». Sospecha que los amigos de los ajeno roban los postes de hierro de las espalderas para venderlos en otras zonas de fuera de Castilla y León.

Estar «alerta»

Ambos coinciden en señalar la necesidad de estar alerta y de denunciar porque la presencia de miembros del equipo Roca de la Guardia Civil (creado para combatir robos en áreas rurales) suele disuadir a los ladrones, que desaparecen de la zona. «El año pasado ocurrió lo mismo y en cuanto se denunciaron los primeros casos, se pararon», apunta Mora.

Los robos en el campo afectan a otros cultivos, como la remolacha, en cuyo caso los ladrones se llevan por ejemplo los tubos, como se ha denunciado hace unos días en Trigueros del Valle, también en la provincia de Valladolid.