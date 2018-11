Mujeres en edad avanzada, las víctimas de maltrato más desconocidas en los pueblos de Valladolid Una mujer víctima de violencia machista mira al horizonte a través de una ventana en Valladolid. / G. V. La violencia machista deja este año 63 nombres en el servicio de teleasistencia por malos tratos o amenazas. La Diputación vuelca sus esfuerzos en las adolescentes y en las de mayor edad, las más reticentes a salir del anonimato y denunciar LORENA SANCHO YUSTE Domingo, 25 noviembre 2018, 08:55

Las amenazas y los insultos, los golpes, las palizas...Todo queda escondido tras el felpudo. No da la cara en el pueblo. No quiere que nadie sepa que ese hombre con aspecto de bonachón maltrata a su mujer, le maltrata a ella. Son muchos años, prácticamente una vida, conviviendo con él, con su pareja, su marido, probablemente el único al que conoció. Y la violencia, primero psicológica y después física, probablemente le acompañó desde los primeros días de noviazgo. O no. Quizás comenzó tarde. Muy tarde para dar marcha atrás. «Y ahí se encuentran con el problema de no saber a quién recurrir, porque no quieren salir de su entorno, de su casa, de su vida, no quieren que a esa edad, los setenta o más, den un paso que tenga consecuencias que no quieren».

En el área del Servicio de Familia de la Diputación de Valladolid se esfuerzan en visibilizar los recursos que actualmente hay a disposición de esas mujeres rurales que hace años, décadas, que sufren en silencio la huella del machismo. Son conscientes de que la situación en los pueblos es diferente. Y aunque no hay perfil para sufrir la violencia de género, sí es cierto que preocupa especialmente el de dos perfiles de mujer; el de las adolescentes, generación en la que se han detectado situaciones de malos tratos, y el de las mujeres de edad avanzada, «que habitualmente buscan mantener el anonimato».

La media de mujeres a las que anualmente se atienden a través del Programa de Apoyo a Familias, con atención integral a las víctimas, es de setenta en el medio rural vallisoletano. Son los CEAS (Centros de Acción Social) quienes se encargan de intervenir de forma terapéutica con ellas a lo largo de todo el año. Hay, además, otras dos cifras que la lacra del machismo deja en los pueblos de Valladolid; la de las 63 mujeres que reciben el servicio de teleasistencia como recurso de apoyo para realizar un seguimiento a aquellas víctimas de violencia o amenazadas, con el objetivo de poder paliar, en la medida de lo posible, situaciones de riesgo. Y la de las 170 mujeres que han recibido asistencia jurídica por agresiones sexuales o malos tratos a través del convenio suscrito con el Colegio de Abogados.

Y hay más. Porque siete mujeres, con edades comprendidas entre los 20 y los 46 años, y con cuatro hijos menores de edad -entre 4 y 17 años- han pasado en lo que va de año por el Centro de Acogida Micaela. Aquí se les presta atención gratuita, directa y personal como medida de alojamiento temporal para garantizar su protección lejos de su hogar.

El objetivo, según destacan desde el área del Servicio de Familia que dirige el diputado Conrado Íscar, es que las mujeres conozcan todos los recursos que tienen a su disposición para que se atrevan y den el paso de salir del entorno familiar de maltrato. ¿Cómo? Hay talleres y charlas que de forma periódica la Diputación organiza en los pueblos para sacar del anonimato todos aquellos casos susceptibles de ser violencia machista. Y ahí apelan a los vecinos, esa figura fundamental para colaborar. «Hay una preocupación con las mujeres mayores, porque a veces no se detectan sus casos. Ahí el apoyo vecinal es importante para conocer estas situaciones, porque a veces es eso, son las vecinas las que ayudan, sin olvidar la labor tan importante que realiza también la Guardia Civil».

¿Qué ocurre entonces con los adolescentes? Hace siete años que un estudio alertó ya a la Diputación de que existían casos de violencia de género entre los jóvenes de la provincia, especialmente entre alumnos de Educación Secundaria. Pero son datos que la institución provincial ve difícil de cuantificar. Especialmente porque la despoblación del medio rural empuja a las adolescentes a tener más vinculación con la ciudad (por estudios, principalmente), por lo que «es más complicado que lleguen a los servicios provinciales, porque suelen acudir al servicio de Valladolid capital». Aún así, hace unos años que la Diputación invierte en el desarrollo de talleres de Educación para la Igualdad, que este año han llegado a 1.239 alumnos y alumnas de la provincia. Han sido así los institutos de Medina de Rioseco, Villalón de Campos, Tordesillas, Olmedo, Cigales, Pedrajas, Peñafiel, Portillo, Tudela, Mojados, Íscar y Boecillo los encargados de acoger estos talleres de prevención de la violencia entre iguales (660 alumnos, la mitad hombres y la mitad mujeres) y de prevención de violencia de género (579 alumnos, 281 mujeres y 298 hombres).