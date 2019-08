Un vídeo muestra en 58 segundos los mejores atractivos monumentales de Valladolid 00:09 Imagen del vídeo de Álvaro Amieva (varockandroll) sobre Valladolid. / EL NORTE El fotógrafo y diseñador Álvaro Amieva (varockandroll) comparte un clip que muestra a gran velocidad los rincones turísticos de la ciudad VÍCTOR VELA Valladolid Miércoles, 21 agosto 2019, 21:05

No basta con un minuto para conocer a fondo la ciudad, pero 58 segundos son suficientes para que Valladolid conquiste en las redes sociales gracias a su patrimonio histórico y monumental. Desde la catedral hasta la Plaza Mayor, desde La Antigua hasta la playa de Las Moreras. Valladolid se muestra atractiva y brillante en el vídeo elaborado por Álvaro Amieva Ramírez (Oviedo, 1989), un fotógafo y experto en imagen que ha filmado lo mejor de Valladolid en un vídeo 'hyperlapse', con la ciudad exhibiéndose a alta velocidad. Y la grabación supera, en apenas un día, las 11.000 reproducciones en Instagram.

«Vi la necesidad de darle un toque original a los típicos vídeos turísticos que hay, dándole un enfoque actual y con dinamismo. A veces en un minuto puedes contar mucho más que en cinco, porque cuanto más tiempo, a veces se pierde el interés del que lo ve«, asegura Álvaro, fotógrafo y diseñador que se presenta como varockandroll.com en la web y las redes sociales.

«La idea me surgió por los pocos vídeos de este tipo que hay en ciudades no tan grandes. Siempre ves cosas similares en capitales mundiales. Solo hay que buscar en Youtube y ver que siempre salen los sitios más turísticos del mundo con vídeos de este estilo... y quise hacerlo con Valladolid», asegura.

Cuenta que eligió los escenarios que aparecen en estos 58 segundos de vídeo «porque suelo pasar muy frecuentemente por ellos». «Fui a tiro fijo, por así decirlo, y lo grabé en dos tardes». «Sé que me han faltado muchas zonas por grabar, pero puede que en el futuro haga un vídeo más completo», añade.

Nacido en Oviedo, Álvaro vive en Valladolid desde hace un año y compagina clientes en Asturias y la capital del Pisuerga. «Como me dedico a la fotografía, el vídeo y el diseño, me gusta experimentar, probar nuevas técnicas y aprovechar lo que tengo alrededor. Veo que mucha gente de Valladolid que vive fuera ha compartido el vídeo con orgullo y añoranza de su ciudad y eso me alegra mucho», concluye.