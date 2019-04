Un veterinario emprendedor que llegó a Valladolid por amor

José atiende a una de las mascotas que llegan a su clínica en la calle Amor de Dios.. / L. N. José Tirado Fernández, clínica veterinaria El Salón LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 14 abril 2019, 11:18

Hace dos años que dejó su Huelva natal. Allí quedaron su familia y amigos, su carrera profesional y, sobre todo, la estabilidad de un negocio que le iba bien y que siempre había sido su sueño. Lo dejó todo para venirse a Valladolid por amor, una decisión de la que se siente orgulloso y que le ha hecho sacar las fuerzas necesarias para empezar de cero. Es José Tirado, un veterinario que acaba de poner en marcha la clínica veterinaria El Salón, en la calle Amor de Dios.

Gran amante de los animales, cursó la carrera de Veterinaria en Madrid y en Córdoba. Su primer trabajo llegó pronto, en Galicia, para una campaña de vacunación de lengua azul. Fueron cuatro meses durante los cuales disfrutó de la experiencia de estar en contacto con la ganadería y el campo. Más tarde trabajó en Sevilla, en un hospital de caballos, hasta que decidió regresar a su pueblo, Ayamonte, y establecerse por su cuenta, primero como veterinario equino a domicilio y poco después, con su propia clínica, a la que llamó El Salón y que inauguró en 2009. «Fue una decisión difícil por el gran esfuerzo económico que suponía el proyecto. Finalmente pude llevarlo a cabo gracias a la ayuda familiar», relata este emprendedor.

Fueron diez años plagados de éxitos profesionales y personales con este negocio. El trato con los animales y con sus propietarios solo le daban satisfacciones. Pero decidió trasladarse a la capital del Pisuerga. «Muchos me decían que era una locura dejar mi trabajo allí, con toda la clínica montada a pleno rendimiento,pero mi vida personal era más importante. Llegué a Valladolid en verano del 2017 con la idea de trabajar por cuenta ajena y mantener en la distancia mi clínica de Ayamonte, con la ayuda de un empleado», cuenta José. Pronto encontró empleo como comercial en una empresa de distribución de productos zoosanitarios y aunque estaba contento, echaba de menos el contacto directo con los animales.

«Gestionar la clínica desde Valladolid fue más complicado de lo que había pensado y finalmente decidí cerrarla. Todos los míos me animaron para que abriera en Valladolid y que siguiera con mi vocación. Mi familia política me apoyó mucho y me cedieron un local de su propiedad para que pudiera empezar otra vez de cero. Conocían bien el barrio y me aseguraban que los vecinos me recibirían bien, como así ha sido», dice. Venció sus miedos e invirtió todos sus ahorros para volver a levantar su sueño. Lo ha conseguido sin subvenciones, porque, según cuenta, no cumplía el perfil. Los trámites para el alta fueron complicados. Primero presentó el proyecto, luego solicitó la licencia de apertura, la comunicación ambiental y más tarde la licencia de primera ocupación. «Yo ya tenía experiencia, pero aún así, no fue sencillo. Tuve una gran ayuda por parte del arquitecto técnico Javier Bolado, que me facilitó gran parte de los trámites», indica.

José sigue colegiado en Huelva ya que allí sigue encargándose de la gestión sanitaria de un zoológico. También se ha colegiado en Valladolid, que le ha gestionado el alta en el Registro de Profesionales y de Centros Veterinarios.

El Salón Emprendedor. José Tirado Fernández (41). Veterinario. Fecha de inicio de la actividad. 18 de marzo de 2019. Contacto. C/ Amor de Dios, 3 .47011 Valladolid. Telf: 983 632 442 y 657 935 660 https://cv-elsalon.webnode.es/

Eligió para su consultorio veterinario el mismo nombre que el que tuvo en Ayamonte, El Salón. En él presta servicios básicos para el cuidado de animales domésticos: consultas, medicina general y preventiva, vacunaciones, cuidado dental con ultrasonidos y servicios de peluquería canina y felina, éstos últimos con la colaboración de un profesional especializado. «Además de atender a los animales, me preocupo por asesorar a los clientes, para que den el mejor trato posible a sus mascotas. Considero muy importante la medicina preventiva para evitar el contagio de enfermedades que pueden ser graves para nuestras mascotas e incluso para las personas que conviven con ellas. Por ello, es tan importante un plan de vacunación adaptado a las necesidades de cada animal», aconseja.

Su aportación diferencial radica en el mimo con el que trata a los animales y el trato personalizado con los dueños y cuidadores de las mascotas a las que atiende. Presta servicios a todo tipo de mascotas en general. «Siempre cuento con centros de referencia para dar una atención completa. Por mi experiencia en el zoológico de Huelva, estoy habituado a tratar con todas las especies, aunque las más frecuentes son los perros y los gatos. Siempre he dado confianza a mis clientes. Acuden a mí con cualquier problema con sus mascotas, porque saben que les voy a tratar con franqueza y sinceridad», afirma. En el consultorio, cuenta con una tienda donde vende productos de alimentación para animales de la marca Advance de Affinity, para la que él trabajó al llegar a Valladolid. También vende juguetes, correas, medicamentos y antiparasitarios para las mascotas.

Abrió hace menos de un mes y aunque es pronto para valorar, está convencido de que, con un trato exquisito, el boca a boca funcionará. «En mi clínica anterior, yo ya tenía una clientela consolidada. Aquí tengo que ganármela, pero sé que los clientes me apreciarán. El vecindario me ha acogido muy bien y todo el mundo me ha dicho que cuando necesiten servicios veterinarios, contarán conmigo», dice satisfecho José, que está dando a conocer su empresa a través de Facebook e Instagram y con un buzoneo en el barrio.

Por su amplia formación y experiencia, además de su trabajo en el consultorio, José realiza servicios de veterinaria equina a domicilio, algo que le encanta y que lleva a cabo con una unidad móvil totalmente equipada. «Mis tarifas están en la media del mercado. Intento que los precios sean económicos y razonables», informa este veterinario..