El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Playa de El Sardinero, de Santander, el pasado 10 de agosto. Nacho Cubero-E. P.

El verano de los vallisoletanos: vacaciones más cortas, más caras y más al norte

La subida de precios y las olas de calor influyen en la elección de destino turístico, con el Cantabria como principal reclamo

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:56

Comenta

El norte se ha consolidado un verano más como el destino preferido por los vallisoletanos para disfrutar de sus vacaciones de verano. Cinco localidades de ... Cantabria y Asturias se sitúan entre los diez puntos del país que más viajeros procedentes de Valladolid recibieron durante los meses de julio y agosto, de acuerdo con los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un hombre al caer desde un séptimo piso en Huerta del Rey
  2. 2

    Revientan las ventanillas de varios coches en Fuente Berrocal para «robar llaves de chalés»
  3. 3 Roba 600 euros en prendas en Rio Shopping y los oculta en su carrito de bebé
  4. 4

    Hallan el cadáver de un hombre de 66 años en una vivienda de Puente Duero
  5. 5 Valladolid, en el ambicioso plan europeo de alta velocidad: a París en cinco horas y a Lisboa en cuatro
  6. 6

    El cazador que mató a tiros a su exmujer en Huerta del Rey
  7. 7 Las tarifas de Auvasa y de Biki se mantendrán en 2026: estos son los precios
  8. 8 Rompe el retrovisor y raya el coche a la conductora que le «quitó» el aparcamiento en Valladolid
  9. 9

    Movilidad pretende iniciar la reordenación de terrazas del centro en diciembre
  10. 10

    Condenado a una pena mínima por tratar residuos peligrosos sin licencia durante 12 años, enterrarlos y luego vender el terreno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El verano de los vallisoletanos: vacaciones más cortas, más caras y más al norte

El verano de los vallisoletanos: vacaciones más cortas, más caras y más al norte