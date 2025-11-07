El verano de los vallisoletanos: vacaciones más cortas, más caras y más al norte

El norte se ha consolidado un verano más como el destino preferido por los vallisoletanos para disfrutar de sus vacaciones de verano. Cinco localidades de ... Cantabria y Asturias se sitúan entre los diez puntos del país que más viajeros procedentes de Valladolid recibieron durante los meses de julio y agosto, de acuerdo con los datos publicados esta semana por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Santander, Gijón, Noja, Llanes y Suances estuvieron entre los principales lugares donde los vallisoletanos plantaron toalla y sombrilla el pasado mes de agosto. En julio, se coló también Comillas. Entre los diez municipios más visitados en verano están además Madrid (con un descenso significativo respecto a otros meses de mayor trajín laboral), ciudades del entorno (como Palencia o Aranda de Duero) y tan solo un destino del Mediterráneo: Benidorm.

Estos datos proceden de una estadística experimental del INE, que monitorea la geolocalización anónima de los teléfonos móviles, a partir de los datos ofrecidos por las tres principales compañías telefónicas del país. Esta información permite determinar cuántas personas hicieron noche en un destino diferente al de su residencia habitual. Aquí se incluyen todo tipo de desplazamientos (por motivos laborales, visitas familiares…), pero gran parte, sobre todo durante los meses de verano, se deben a movimientos vinculados con las vacaciones.

Hay una limitación vinculada precisamente con esa voluntad de anonimato: no se incluyen datos cuando hay menos de treinta viajeros por localidad. Pero los grandes destinos sí que aparecen. Y es a partir de ellos como se puede llegar a una conclusión: los vallisoletanos cada vez privilegian más el norte a la hora de elegir destino. Y además, las de este verano (si es que las ha habido) han sido unas vacaciones más cortas… y más caras.

Cantabria es, de largo, el territorio con más turistas procedentes de Valladolid. Durante el mes de agosto recibió a 39.118 viajeros (de acuerdo con esa estimación de los teléfonos móviles). Fueron 36.703 en julio. Las siguientes con mayor tirón son provincias cercanas, con el regreso al pueblo de la familia y el imán de las fiestas patronales como principales reclamos. Ahí están Zamora, Palencia o León. Después viene Asturias. Hay que bajar hasta la décima posición para encontrar una provincia del Mediterráneo: Alicante, con 11.608 viajeros en agosto. Le siguen Cádiz (8.223), Pontevedra (7.890) y Málaga (5.455). Si se comparan los datos de este agosto con los del mismo mes del año pasado, vemos cómo la estadística elaborada a partir de los móviles detecta un descenso generalizado en los viajeros, atribuible quizá al hecho de que se elijan las tres principales operadoras (y su cuota de mercado). También influye la desestacionalización de las vacaciones, con viajeros que (si es que pueden, porque no siempre es fácil) eligen otras épocas más baratas para sus días de asueto. Ahí está el tirón de septiembre o la última semana de junio, una vez terminado el curso escolar.

Sin embargo, y aquí está una clave, este retroceso es mucho más marcado en las provincias del Mediterráneo que en las del Cantábrico. Mientras que en Alicante el descenso porcentual fue del 22,43%, en Valencia del 20,15% y en las Baleares del 30,79%, el retroceso en el norte no fue tan acusado. Apenas del 12,6% en Asturias o del 12,23% en Cantabria. En unos porcentajes similares están las provincias del entorno, como Zamora (13,4%) o Palencia (11,61%).

Las pernoctaciones hoteleras (y estos ya son datos oficiales) bajaron el 14,3% en las Baleares en este mes de agosto con respecto a agosto del año pasado. Aquí se incluyen los turistas nacionales (de todo el país). Este retroceso fue del 10,6% en Tarragona y del 5,8% en Valencia. El descenso en Asturias fue del 5,7%. En Cantabria, del 2,8%. Subieron, en cambio, las pernoctaciones de turistas españoles en Canarias (8,4%), Cádiz (7,8%) o Almería (0,9%).

Este descenso de los destinos del Mediterráneo puedan encontrar una explicación en diversos fenómenos. Uno es el encarecimiento de los hoteles, apartamentos y paquetes turísticos. Otro, la duración de los viajes se ha reducido: hacemos menos noches fuera en nuestras vacaciones. En agosto de 2024, la pernoctación media de los vallisoletanos que visitaban Cádiz fue de 9,6 noches. En agosto de este año, de 8,9. En Valencia bajó de 8,8 a 7,4. En Las Palmas, de 11 a 8,8. Sí que se mantiene estable en Alicante (9,3). También continúa uniforme en Cantabria (5,3), aunque bajó en Asturias (de 5,6 a 5,2), motivado en parte (como veremos dentro de unos párrafos) por un importante incremento de precios. En ambas comunidades del norte, la estancia es menor que en otros destinos de costa. Aquí influye de forma decisiva la cercanía (y el hecho de que allí haya segundas residencias de vallisoletanos). Se pasan menos noches, pero al mismo tiempo, el mayor número de viajeros invita a pensar que a lo largo del verano se producen varias escapadas. Y hay otro factor, que apuntan desde Exceltur: las olas de calor. Las elevadas temperaturas del verano invitan a buscar zonas con máximas no tan agresivas.

En el fondo, claro, influyen los precios. El mayor incremento interanual en la tarifa media diaria de los hoteles se da en Estepona. Allí, el precio se ha encarecido el 89,32% entre agosto de este año y el del año pasado, al pasar de 200,48 a 379,57 euros, de acuerdo con los datos del INE referidos a puntos turísticos. Le sigue Villaviciosa (Asturias), cuando se han encarecido el 83,68%. Son dos casos muy extraordinarios, porque luego, a gran distancia, están el resto de destinos. En Antequera subieron el 29,22%. En Marbella, el 19%. Por encima del 15% estuvieron también Teguise (en Canarias), Ronda y Madrid. También fue significativo el aumento de tarifas hoteleras en O Grove o Vigo (14,1%, y 13,5%, respectivamente). En Santander, el aumento fue del 2,34%. En Benidorm, del 6,39%. En Gandía los hoteles estuvieron más baratos (-1,13%), aunque allí el mayor peso turístico está en los apartamentos.

Si volvemos a los destinos preferidos por los vallisoletanos (municipio por municipio), vemos cómo Benidorm, el principal foco del Mediterráneo, ha perdido posiciones. En agosto de 2024 ocupaba el cuarto lugar (por detrás de Madrid, Santander y Gijón). En agosto de este 2025, le ha adelantado Noja (en Cantabria). También han subido puestos respecto al año pasado Llanes o Miengo, aunque bajan Suances y San Vicente de la Barquera. En julio, sin embargo, Benidorm sube al cuarto lugar tras adelantar a Suances (respecto a lo ocurrido en julio de 2024).

El último informe de Exceltur (asociación sin ánimo de lucro que reúne a 32 empresas punteras del sector) confirma que el PIB turistico se ha ralentizado este verano (una subida del 2,8% frente al 3,3% del segundo trimestre). Y este frenazo es mayor «respecto a lo que fue un buen verano de 2024». Esto, concluye el estudio presentado la semana pasada, «consolida un nuevo patrón de comportamiento normalizado del turismo, más asociado a la evolución de los condicionantes económicos de las familias y las empresas, tras tres años de fuerte dinamismo». Traducido: ante precios más caros, las familias viajan menos o durante menos días. Este verano, resumen desde Exceltur, «se ha ralentizado el crecimiento del volumen de viajes y noches de extranjeros y especialmente españoles». Y además, se ha detectado «un ligero y generalizado descenso de la estancia media en los destinos españoles», que atribuyen «a la pérdida de vigor de la demanda y al crecimiento de los viajes cortos vinculados al uso de segundas residencias, por la creciente flexibilidad en el trabajo».

También apuntan a ese «efecto puntual de las olas de calor del interior sobre las escapadas urbanas, observándose una traslación hacia las ciudades vacacionales del norte». Así, Exceltur ha detectado este verano un «estancamiento de la demanda turística de los españoles», aunque esto no haya afectado a los hoteles de mayor categoría (han subido el 2,3% las pernoctaciones hoteles de cinco estrellas) y los viajes al extranjero. «Los datos en los alojamientos reglados en los meses de julio y agosto del INE alcanzan los 52,2 millones de noches», en el conjunto del país. Esta cifra es similar a la del verano de 2024, pero está lejos de los 58,6 millones de 2022. Así, el crecimiento del consumo turístico de los españoles en sus viajes por España «se explica ya solo por el crecimiento de los precios» y no por el incremento de turistas o desplazamientos. Eso sí, hay zonas que han ganado en ambos indicadores. Las costas de Vizcaya (sube el 22,6%) y Guipúzcoa (12,8%) son las que presentan mayor dinamismo no solo por el incremento de precios, sino también por un aumento en la llegada de viajeros (del 9% y 6,6%, respectivamente).

Entre este verano y el anterior (de agosto a agosto), los «servicios de alojamiento» han subido sus precios el 5,8% en la media nacional, mientras que los de «restauración y comedores» aumentaron el 4,1%, de acuerdo con los datos del IPC publicados por el INE. Respecto al alojamiento, los precios subieron el 7,9% en Almería, el 8,2% en Cádiz, el 6,9% en Valencia y el 6,1% en Alicante. En Cantabria, la subida fue del 2,7%. En Valladolid, del 0,6%. Destaca el caso de Asturias, habitual destino de muchos vallisoletanos, que ha vivido una subida del 14,1% en el alojamiento. Y eso se nota en sus resultados. Solo hay tres comunidades que este verano hayan perdido pernoctaciones respecto al verano anterior. En cabeza está Extremadura (-6,5%). Luego viene Asturias (-4.8%) y, en menor medida, Cataluña (-0,9%).

Miguel Íncera, presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Valladolid, traslada todos estos datos a la realidad. «El turismo es un conglomerado de servicios en el que incluyen varios factores (combustible, transporte, restauración...) y todos estos factos repercuten en el precio final, que ha subido, en todos los viajes. A partir de ahí, los clientes hacen un ajuste de sus vacaciones en función de sus posiblidadades», explica. Hay quien mantiene su destino habitual, pero con menos días. Quien apuesta por más escapadas cortas a lo largo del año o quien prefiere un gran viaje (especialmente al extranjera) por temporada. «En este sentido, en función de las necesidades y esos ajustes, las agencias de viaje demuestran que tienen un gran valor para conseguir los mejores precios y servicios para quien quierer un viaje». Sobre todo, destaca, porque «el vallisoletano siempre ha querido viajar y esto es algo que se ha acentuado desde la pandemia».

Respecto a los viajes al extranjero, la exploración de los datos telefónicos sí que detecta un ligero incremento de viajes a otros países por parte de los vallisoletanos. En julio, los principales destinos fueron Portugal (8.301 personas), Francia (5.283), Italia (2.339) y Reino Unido (998). En agosto, se repitió el mismo orden, con más viajeros en todos los casos.