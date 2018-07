En verano, la protagonista es la piscina

02:13 Miguel Ángel Salas, vendedor de jardín especialista en piscinas en leroy Merlin Valladolid / R. Ucero Conoce en la tienda de Valladolid los últimos aparatos para la limpieza de tu piscina EL NORTE Valladolid Lunes, 16 julio 2018, 13:05

Verano es sinónimo de calor, sol y, cómo no, de piscinas y chapuzones. Tanto si tienes una minipiscina en tu jardín o parcela, como si eres una comunidad de propietarios, el mantenimiento y limpieza de la misma es una de las tareas que más tiempo y dinero consumen para poder disfrutar de un buen baño en los días calurosos del verano.

Antes de comenzar a acondicionar la piscina en el verano, primero hay que comprobar que no hay roturas en azulejos, grietas, etc, tanto en la propia superficie de la piscina como en la depuradora y aparatos de la misma. Miguel Ángel Salas, vendedor de jardín especialista en piscinas en Leroy Merlin Valladolid, podrá asesorarte convenientemente para tener lista tu piscina.

El agua es un elemento clave en la piscina y es necesario compromar sus niveles de cloro y purificación prácticamente todos los días. En la tienda Leroy Merlin de Valladolid podrás encontrar todos los productos químicos que necesitas, tanto en el arranque del uso de la piscina como en el mantenimiento. Se trata de uno de las tareas más tediosas pero necesarias. En la tienda podrá encontrar limpiadores, cloros rápidos y otras opciones de purificación del agua más ecológicas como es el uso de sal.

Además, existe toda una gama de aparatos para la limpieza de la piscina. Los limpiafondos pueden ser manuales o hidráulicos, éstos últimos pueden ser a su vez, de batería o eléctrico. Miguel Ángel recomienda el limpiafondos eléctrico, ya que solo es necesario enchufarlo a la corriente eléctrica, son muy silenciosos y tienen un programador que permite limpiar la piscina a las horas que no se va a usar, para tenerla lista en el momento que se desee. Además, no necesitan toma de aspiración. No obstante, en la tienda Leroy Merlin Valladolid podrá recibir asesoramiento sobre el mejor limpiador adecuado a su circunstancia así como un análisis gratuito del agua de tu piscina.

La piscina también es un elemento que se integra en la decoración del jardín. En la tienda podrá encontrar una amplísima variedad de complementos como duchas, escaleras, focos así como toboganes y trampolines.

La seguridad es fundamental cuando hay niños o mascotas cerca de la piscina. Un buen vallado permitirá controlar que los perros u otras mascotas acaben en el agua, así como niños pequeños. Una opción de seguridad muy útil es instalar alarmas de movimiento de agua en la piscina. Estos aparatos emiten una señal de alarma cuando detecta movimiento en la piscina y cuentan con diferentes niveles de sensibilidad.

Otra opción más cómoda y económica, especialmente pensada para espacios pequeños, es la instalación de una minipiscina desmontable. Existen en la tienda de Leroy Merlin Valladolid una holgada oferta de todo tipo de piscinas o spas desmontables, desde las marcas más económicas a las de alta gama.

