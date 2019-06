Los pañuelos, la prenda mágica que sublima cualquier look

'No quiero rosas' es el título de un poema de Fernando Pessoa y que ha inspirado el nombre de una nueva empresa en Valladolid. Pese a que muchos le desaconsejaban utilizarlo para su negocio, Ruth Pascual lo tenía muy claro, y 'No quiero rosas' es actualmente la marca que llevan los pañuelos y fulares que vende a través de su web, cada vez es más conocida en el sector textil.

Esta vallisoletana de 42 años es graduada en Arte Dramático y licenciada en Derecho, dos especialidades que le han aportado experiencias laborales tan dispares como enriquecedoras. «El teatro me ayudó a desarrollarme como persona. Empecé con 8 años animada por una profesora. Los escenarios me hicieron perder la timidez y aprender a hablar con la gente. El Derecho también me parece fundamental. Creo que todos deberíamos tener nociones básicas de jurisprudencia. Yo lo estudié con la intención de opositar, aunque luego, por diversos motivos, no pude hacerlo», explica esta joven que trabajó con una beca como actriz en el Centro Dramático Nacional.

Ya de vuelta en Valladolid, en 2013, se dio de alta como autónoma. Uno de sus principales clientes era la empresa familiar, especializada en importación y distribución textil vinculada al mundo de la ceremonia. «Ser madre de tres hijos ha marcado mi forma de entender el mundo y de trabajar. Consideré que siendo autónoma podría conciliar mejor. Siempre me he adaptado bien a cada trabajo que he desempeñado y me he tenido que formar mucho. Gracias a colaborar con esta empresa textil, empecé a conocer las tendencias del mercado, a preparar muestrarios y a estar en contacto con proveedores a nivel internacional. Aprendí también a respetar, distinguir y cuidar cada tejido», cuenta Ruth.

Fue en París, mientras negociaba con diferentes proveedores textiles, donde le surgió la idea de crear su propia marca de pañuelos y fulares. Una idea que poco a poco fue madurando, siempre impulsada por su pasión por este tipo de prendas. Le atraía la idea de aplicar en este nuevo proyecto toda su creatividad y todo lo que ha aprendido durante estos años en el sector de la moda. «Los pañuelos son una prenda mágica, capaz de sublimar cualquier look. Y además de útil y básica todo el año, con solo cambiar de pañuelo, un mismo conjunto puede parecer diferente. Considero que son una pieza esencial en el vestuario, ya que imprimen elegancia y sofisticación, y a la vez pueden aportar un aire más romántico y relajado. Dan armonía al conjunto. El secreto está en la manera en la que uno lo utiliza·, justifica Ruth que, una vez decidida, empezó a formarse en materia de e-commerce. Hizo un curso especializado a través de la Fundación UNED, con el objetivo, más adelante, de poder dirigir su propio negocio de venta en Internet.

Realizó un estudio de mercado e invirtió mucho tiempo en buscar los proveedores adecuados, para lo cual fueron necesarias infinidad pruebas. Lo siguiente fue crear su tienda 'online' con la ayuda de unos diseñadores acordes al estilo que buscaba para su marca. También realizó varias sesiones fotográficas bajo la dirección artística de Guiomar Pérez. Dos años después de aquel viaje a París, el pasado mes de marzo, inauguró la actividad de su tienda 'online' www.noquierorosas.com, en la que invirtió todos sus ahorros. «No he podido solicitar ninguna subvención por no cumplir los requisitos», lamenta.

Su marca 'No quiero rosas' ya está registrada en la oficina de patentes. Lo más complicado de todo ha sido la búsqueda de proveedores que cumplieran sus estándares de calidad. «Buscábamos compañías respetuosas con el medio ambiente y las personas y que utilizaran materiales de alta calidad y tintes azo free», explica esta experta en moda. En España no encontró talleres que cumplieran con los acabados que Ruth buscaba para sus productos. Por eso, actualmente todos sus proveedores son pequeñas empresa familiares hindúes, que trabajan respetuosamente con materiales y tintes de alta gama. «Todos los pañuelos están orillados a mano. Eso es algo que nos diferencia», explica orgullosa.

Ruth selecciona tejidos como la seda, cachemir, lana merino, modal o algodón. Siempre busca materiales de primera calidad, para lograr que los pañuelos y fulares sean duraderos. A continuación, elige el tamaño y los acabados. En la parte de diseño, Ruth cuenta con la ayuda de su marido, José Luis Valea; para la parte fotográfica, la de su hermano Julián Pascual, que es director de arte web y pintor. Ambos le ayudan a conseguir las creaciones más estilosas, versátiles, atemporales y cosmopolitas. «Parte de los diseños son también propuestas de nuestros proveedores, a las que yo cambio el colorido a mi gusto, en base a las tendencias del mercado», añade.

Una vez importado el producto final, estaría listo para la venta. «Los pañuelos son una prenda idónea para adquirir a través de Internet, sin necesidad de probárselos. Es cierto que muchos clientes quieren tocarlos, es entonces cuando yo les pido un voto de confianza para nuestra marca, por los acabados, diseño y suavidad. Es difícil competir en precio en este sector, por eso yo me he decantado por competir en calidad y variedad. Mis pañuelos son afines a cualquier estilo, edad y época del año», dice esta emprendedora, cuyos productos también se pueden encontrar en varias tiendas multimarca.

A Ruth le gusta cuidar cada detalle, por eso empaqueta con mimo cada pedido, para que recibirlo sea una grata sorpresa para el cliente. Ella misma gestiona las redes sociales de su marca, Facebook e Instagram, en las que cada vez cuenta con más seguidores. «Es difícil hacerse hueco en el mercado, pero la respuesta del público está siendo muy positiva y los clientes están muy satisfechos», asegura