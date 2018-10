Los vecinos de la provincia de Valladolid elegirán entre 67 propuestas para invertir 1,2 millones La iluminación eficiente de la torre del homenaje del Castillo de Peñafiel, entre las propuestas planteadas. / El Norte La votación estará abierta hasta el 29 de noviembre 'online' y en ayuntamientos colaboradores LORENA SANCHO YUSTE Martes, 23 octubre 2018, 22:01

Unos 163.000 vecinos del medio rural vallisoletano podrán elegir a lo largo del mes de noviembre qué proyectos desean que la Diputación incluya en el Presupuesto del año 2019 por un importe de 1,2 millones de euros. A su disposición tendrán 67 propuestas, vinculadas con su correspondiente coste, para que seleccionen las que más les guste en cada comarca de la provincia de Valladolid pero con la condición de que no superen los 240.000 euros por zona.

Senderos verdes, ampliación de ayudas para mejorar zonas wifi y de cobertura de TDT, promoción de deportes inclusivos, protección del patrimonio específico en zonas como Peñafiel o creación de un centro cultural en Simancas son algunas de las propuestas, donde también tiene cabida otras ideas curiosas como la eliminación de mosquitos y topillos por métodos biológicos en la zona Norte de la provincia o la creación de una casa de acogida en el pequeño municipio de Bolaños de Campos.

Las propuestas han quedado así divididas en cinco comarcas, con un presupuesto asignado a cada una de ellas de 240.000 euros. Ahora bien, tras reformular algunas propuestas en común que se habían planteado en más de una zona, la Diputación ha optado por proponer otras treinta ideas comunes para toda la provincia, que podrán ser votadas en cada una de las zonas.

De las 693 propuestas que particulares, asociaciones y ayuntamientos del medio rural plantearon este verano han sido finalmente seleccionadas 67. De tal forma que 17 no se pudieron tener en cuenta al no haberse identificado el proponente, mientras que del resto solo 104 eran viables –y muchas comunes de varias zonas–.

En los próximos días, la plataforma provincial http://participa.diputaciondevalladolid.es tendrá a disposición de los ciudadanos las 67 propuestas para que puedan seleccionar las que prefieran. Para ello, será necesario inscribirse o darse de alta con el objetivo de que la institución provincial constate a través del censo que efectivamente el usuario está empadronado en alguno de los municipios con menos de 20.000 habitantes. Ahora bien, quedarán fuera los 15.000 residentes de 26 municipios cuyos ayuntamientos no facilitaron el padrón para el proceso, «pues no habría forma de saber si están o no empadronados en el medio rural», según matizó el diputado de Hacienda, Agapito Hernández.

Una vez registrado, el ciudadano podrá seleccionar las propuestas que desee en la comarca que elija. Entre todas ellas no podrá superar los 240.000 euros asignados a cada zona. Existirá, no obstante, la posibilidad de votar de forma presencial en aquellos ayuntamientos que deseen colaborar y que fijarán una fecha concreta para que los votos se puedan depositar en una urna.

El plazo para poder depositar los votos o seleccionar los proyectos vía 'online' finalizará el 29 de noviembre. Las propuestas más votadas se incluirán así en el Presupuesto de la Diputación para el año 2019, que ha reservado 1,2 millones para el denominado proceso de los presupuestos participativos, una de las primeras instituciones provinciales que los ha puesto en marcha.

Habrá así 24 propuestas que se podrán votar en todas las zonas, otras seis solo para Campos y Torozos, nueve para la comarca centro, nueve más para Duero–Esgueva, once para la ruta del Mudéjar y ocho para el norte de la provincia. Entre todas ellas suman 2.250.000 euros, un millón más de lo presupuestado inicialmente por la Diputación. Si bien, según advierte el diputado de Hacienda, el presupuesto «se deberá ajustar a lo fijado», de tal forma que cada comarca solo podrá tener proyectos por un valor máximo de 240.000 euros.