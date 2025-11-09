El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Estado en el que ha quedado el portal tras el segundo incendio. Rodrigo Jiménez

Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano

Piden a la Policía que investigue «antes de que muera nadie» al tratarse del segundo incendio intencionado en diez meses en este bloque de Macías Picavea

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 08:18

Comenta

Hasta la tercera planta del portal número 7 de Macías Picavea está todo negro –suelo escaleras, paredes, puertas y techo– . El olor a humo se ... nota nada más pasar una puerta de cristal que permanece abierta desde el pasado jueves, cuando los vecinos vivieron (por segunda vez en diez meses) el miedo de quedar atrapados por un incendio intencionado. «Esta vez ha sido mucho peor, alguien ha prendido dos sofás que estaban en el rellano. Tenemos miedo de pensar que convivimos con un incendiario, que puede prepararla cada vez que le dé la gana», dice la vecina más veterana del bloque de 17 viviendas en el que se encuentra además una pensión.

