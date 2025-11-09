Los vecinos de un portal del centro de Valladolid temen vivir con un pirómano

Hasta la tercera planta del portal número 7 de Macías Picavea está todo negro –suelo escaleras, paredes, puertas y techo– . El olor a humo se ... nota nada más pasar una puerta de cristal que permanece abierta desde el pasado jueves, cuando los vecinos vivieron (por segunda vez en diez meses) el miedo de quedar atrapados por un incendio intencionado. «Esta vez ha sido mucho peor, alguien ha prendido dos sofás que estaban en el rellano. Tenemos miedo de pensar que convivimos con un incendiario, que puede prepararla cada vez que le dé la gana», dice la vecina más veterana del bloque de 17 viviendas en el que se encuentra además una pensión.

No saben quién ha podido provocar un fuego con el mismo modus operandi que a principios de año. «Entonces fue un carrito de bebé, alguien prendió fuego y lo apagamos entre los vecinos como pudimos», cuenta un residente de este céntrico bloque que vive en la última planta. El edificio cuenta con dos escaleras a cada lado y da lo mismo a quién preguntes porque todos tienen «pánico a un tercer incendio».

Chat de vecinos

Aunque se trata de un bloque en el que hay mucha rotación de inquilinos han intentado poner freno a la situación desde el pasado 4 de enero, cuando se produjo el primer incendio. «Hemos creado un grupo de Whatsapp y nos vamos comunicando y avisando si vemos algo raro. Intentamos cuidarnos entre todos», comentan. En ese chat una de las vecinas dio la voz de alarma y fue gracias a eso que las personas que estaban trabajando en ese momento pudieron regresar a casa ante la gravedad de lo ocurrido. «Mis perras no se han ahogado de milagro», comenta indignado un vecino que, al igual que el resto, pide anonimato.

Los sofás a los que han prendido fuego este jueves llevaban varios días en el portal y algunos vecinos se temían lo que ha terminado sucediendo. «Más que nada porque desde el primer incendio han quemado dos veces los buzones», explica una de las propietarias. Piden a la Policía Nacional «que no lo deje pasar, que investigue lo ocurrido. A ver si con esta segunda vez nos toman más enserio», señala otro residente.

Los daños han sido solo materiales y no afectan al interior de las viviendas del céntrico bloque en el que además «vive mucha gente mayor y con movilidad reducida», explican. De hecho, han sido varios los vecinos que han acudido a comisaría esta semana para denunciar lo ocurrido. «Esto es de cárcel total, aquí puede morir gente si no se encuentra al culpable, sea vecino o no de la comunidad», finalizan.