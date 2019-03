Los vecinos de Laguna, dispuestos a reducir la velocidad pero sin resaltos Uno de los resaltos del municipio que los vecinos quieren que se elimine. / J. N. 773 personas han participado en la consulta que puso en marcha en Internet la asociación La Calle JESÚS NIETO Laguna de Duero Jueves, 21 marzo 2019, 11:26

Se hace muy raro encontrar otro municipio en España de casi 23.000 habitantes y que no cuenten con un solo semáforo en sus calles. Pero eso ocurre en Laguna de Duero, donde los diferentes gobernantes locales siempre han defendido que si en Laguna no hay semáforos es porque no se necesitan. Claro que esa afirmación la ponen en duda varios vecinos cuando piensan en determinadas calles, cruces y rotondas a determinadas horas.

La seguridad vial es una preocupación constante en todas las personas de todos los municipios y es lo que ha llevado a la asociación vecinal La Calle a sondear la opinión de los habitantes de Laguna en una encuesta que han tenido colgada en su página web durante prácticamente tres meses para que se manifestaran sus preocupaciones sobre estos temas.

Las preguntas planteadas fueron si les parecía adecuado limitar la velocidad de los vehículos en vías del municipio, si consideraran que la limitación de velocidad evita muertes por atropello y en tal caso si se debe mantener la velocidad en las calles del caso urbano a 40 kilómetros por hora o rebajarla a 30 kilómetros por hora, si para reducir la velocidad serían más adecuado los reductores de velocidad, los radares o los resaltos y si en caso de haber elegido radares, cómo debería ser su ubicación, si radares fijos señalizados, en las vías principales, radares móviles no señalizados o radares en todas las vías.

Pues bien, un 77% de las 773 personas que han participado en la consulta cree necesario limitar la velocidad de los vehículos en el municipio, pero el 71% rechaza los resaltos como el método para conseguirlo, frente al 29% que aprueba este sistema de limitación de la velocidad. «Los resultados están hechos unos con adoquines, otros con asfalto…», se quejan los miembros de la asociación vecinal, quienes proponen que todos los resaltos sean de asfalto «porque los de adoquín pueden suponer cierto peligro para los moteros y ciclistas».

Reductores

Como alternativa a los resaltos, el 39% aceptarían los reductores de velocidad y el 32% la instalación de radares fijos y señalizados. Solo el 15% prefiere radares móviles y un 14% en todas las vías. Todas las personas que participaron en la consulta consideran que limitar la velocidad evita muertes en caso de atropello y sobre la velocidad límite el 54% opina que la más adecuada es 40 kilómetros por hora, aunque ya el 46% apunta que habría que rebajar a 30 kilómetros por hora.

En Laguna de Duero hay aproximadamente 12.000 turismos concentrando el 76% del parque móvil que circulan por las vías municipales, según la información oficial de la Dirección General de Tráfico (DGT). Precisamente no han sido pocos los vecinos que han hecho llegar a La Calle su preocupación sobre algunos puntos y situaciones de peligro que han observado en Laguna de Duero. Los más señalados son que la avenida de Madrid, la principal arteria de la localidad, que soporta un intenso tráfico y en la que no hay ningún mecanismo de control de velocidad y la otra es la rotonda de entrada al municipio, conocida popularmente como la rotonda de Mercadona, donde se producen situaciones de peligro por los acelerones a los que se ven obligados a realizar los vehículos para acceder a la rotonda en momentos de tráfico intenso y los constantes cambios de carril de los vehículos.

Precisamente el alcalde de Laguna de Duero, Román Rodríguez, ha anunciado como uno de sus principales objetivos para el próximo mandato, si los vecinos le renuevan la confianza, exigir la ayuda de los gobiernos central y regional para construir y mejorar los accesos y salidas del municipio.

Situaciones de peligro

Otras situaciones de peligro que han hecho llegar a la asociación vecinal son los aparcamientos en doble fila en vías estrechas, intersecciones y aceras estrechas con peligro para peatón y, sobre todo, las noches «donde los límites de velocidad no se respetan, como es el caso de la subida al la ermita del Villar o la cañada que lleva a los Valles», apuntan los autores de la consulta.

«El riesgo de muerte en un atropello a una velocidad de entre 30 y 50 kilómetros por hora se multiplica por cinco, según un informe del Foro Internacional de Transportes (FIT). El informe del FIT calcula que una reducción de la velocidad en cinco kilómetros por hora reduce los riesgos de accidentes mortales en un 28%, por lo que esta organización recomienda rebajar los límites en zonas urbanas con intersecciones y con riesgo elevado de colisiones laterales y en áreas urbanas residenciales, donde los vehículos comparten espacio con los usuarios más vulnerables. Según la DGT, los usuarios vulnerables representan el 34% de los fallecidos. En el año 2012 representaban el 29%», explica la asociación vecinal.

El colectivo lagunero apunta que además que según la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea, la velocidad es determinante en el 30% de los accidentes mortales y el exceso de la misma aumenta tanto el riesgo de sufrir accidentes como la probabilidad de sufrir lesiones de carácter grave o muerte. «Por ello aunque se empiezan a implantar en los nuevos vehículos los sistemas FCW (alerta de colisión frontal), AEBS (frenado automático de emergencia), SLI (indicador de límite de velocidad) y ACC (control de crucero adaptativo) siguen siendo minoritarios».

Seguridad vial

El pasado mes de diciembre la DGT cedió a la Policía Local de Laguna de Duero un vehículo y un etilómetro evidencial, para que dispusieran de él por un periodo mínimo de seis meses. «El objetivo es mejorar la seguridad vial», manifestó la subdelegada del Gobierno en Valladolid, Helena Caballero, quien añadió que el solo hecho de patrullar con este vehículo ya mejora la seguridad vial porque alerta a la población. Además, el Ayuntamiento colabora en las campañas divulgativas programadas anualmente por la DGT. En materia de sanciones, realiza la detracción de puntos por infracciones.

El último pleno municipal aprobó el Plan Estratégico a cinco años cuyas páginas recogen, entre otras propuestas, que la localidad ofrezca una movilidad sostenible basada en el transporte público y en modos no motorizados, sobre una red de corredores verdes que enlacen con la capital, ofreciendo como bandera un carril bici y un tren ligero como conexiones con ésta y el fomento de la movilidad ciclista y peatonal. Para ello, propone el plan renovar la pavimentación del casco antiguo para hacerlo «más paseable», con aceras grandes y menos relegadas a la movilidad rodada, y todo a nivel y con la velocidad limitada a 20 kilómetros por hora.