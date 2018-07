Los vecinos de la avenida de Irún, contra la poda agresiva: «Parece que lo hacen a escondidas» Estado en el que han quedado los árboles podados de la avenida de Irún. / Rodrigo Jiménez Las máquinas y las motosierras estuvieron funcionando desde las 22:00 horas hasta las seis de la mañana E. E. Valladolid Jueves, 26 julio 2018, 21:19

Después de la tormenta, llega la calma. Eso es lo que habrán debido pensar los vecinos de la avenida de Irún de Valladolid tras toparse a primera hora de la mañana de este jueves con cerca de medio centenar de álamos seccionados por la mitad. «Nadie» les había avisado de que esta poda se llevaría a cabo, «ni mucho menos» que se realizaría de madrugada. «Hasta las cinco de la mañana, por lo menos», asegura una vecina, Mari Carmen Garrido, que vive en la calle Domingo Martínez, las máquinas y motosierras han estado funcionando por la zona. «Yo me decía: ¿Qué pasará? No sabía de dónde venía el ruido; he dormido tres horas», lamenta.

Más información Poda radical en la avenida de Irún de Valladolid

Como Mari Carmen, muchos vecinos de la zona se preguntan por qué no lo han hecho durante el día. «Es una vergüenza, lo van a destrozar todo», afirma Luis Pérez, residente en una zona próxima a la avenida de Irún. «Al hacerlo de noche, parece que lo están haciendo a escondidas, pero la pregunta es: ¿Por qué se lo habrá concedido el Ayuntamiento? Habría que verlo», prosigue otra vecina, Mari Ángeles Lobo. Vive «un poco más adelante» de donde se realizó la primera poda, a la altura de la calle Álvarez Taladriz, y aunque asegura que el ruido «no me interrumpió» el sueño, sí se preguntó «qué es lo que estaba pasando». «No creo que sea necesario hacerlo por la noche», subraya.

«Al hacerlo de noche, parece que lo están haciendo a escondidas, pero la pregunta es: ¿Por qué se lo habrá concedido el Ayuntamiento?» Mari Ángeles Lobo, una de las vecinas afectadas

Acostumbrados al ruido que deja el tren a su paso, no terminan de entender por qué nadie les ha dicho nada ni tampoco por qué no lo han hecho a una hora prudente. «Cada uno tiene que atenerse a las circunstancias, pero me parece muy mal que se haga por la noche pudiéndose hacer por el día», incide otro vecino, Manuel Ferroy. Además, indica, «el operario tiene que cobrar más si trabaja por la noche».

Son las «formas», y no los hechos, lo que provoca el malestar entre los vecinos. La mayoría está de acuerdo en que era necesario llevar a cabo esa poda, aunque quizás «algo menos». «Yo creía que era una tala y que iban a quitarnos todos los árboles», apostilla Mari Ángeles Lobo. «Si el problema son los trenes, podían haberlo cortado algo menos», continúa una de las residentes del barrio, Ángela Rodríguez. «Está muy bien lo que han hecho, estorbaban mucho. Son muy grandes y levantan las aceras», manifiesta Manuel Ferroy.

Máquinas paradas

Con el amanecer, la calma regresó este jueves a la avenida de Irún. Las dos máquinas habilitadas para la poda radical permanecen paradas desde las seis de la mañana, y lo harán hasta las diez de la noche, hora en la que está previsto que comience la segunda tanda de adecuación del arbolado. Esta vez, la poda de álamos se prolongará hasta la intersección de la avenida de Irún con las calles Domingo Martínez y Gabilondo. «Que lo hagan, pero de otra manera, porque esto durante varias noches no se puede soportar», sostiene Mari Carmen Garrido.

«No se puede soportar esto durante varias noches» mari carmen garrido, vecina afectada

A pesar del evidente descontento, muchos vecinos no saben por qué se ha tomado la decisión de realizarlo «si ya se hizo algo parecido hace dos años». «Yo creo que no era necesario. Es demasiado», indica Mari Ángeles Lobo. El desconcierto reina en el vecindario. «Al parecer, es a raíz de una queja de Adif porque se caían ramas hacia la vía, y también porque suelta muchísimas hojas», afirma una viandante que no quiere revelar su identidad.

La propia concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez, explicó que «se trata de una poda agresiva a petición de Adif –el administrador de infraestructuras ferroviarias– después de que varios convoyes se vieran obligados a detenerse en ese punto por la caída de ramas».