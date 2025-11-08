Los vates que se baten a un duelo de versos en Valladolid

El café se sirve aquí junto a versos, rimas y estrofas. El sorbo de cerveza se disfruta mientras un grupo de poetas declama sus últimas creaciones en el bar. La velada es una competición poética donde solo rigen tres normas: hay que recitar un texto propio, durante no más de tres minutos... y la representación se tiene que hacer sin atrezzo, con el poder exclusivo de la voz, del cuerpo y del espacio que se ocupa. La iniacitiva se llama Poetry Slam y reúne todos los meses a un puñado de apasionados a la poesía. Por un lado están los vates que se baten en este particular duelo de versos (una docena en cada encuentro). Por otro, el público que no solo escucha, sino que también vota por su preferido. «En una primera fase, se reparten cinco pizarras entre los asistentes. En ella (de forma individual o en grupo)tienen que puntuar de cero a diez la intervención», cuenta Samuel San José, portavoz de Poetry Slam en Valladolid. La mejor y la peor nota se desechan, con el resto se hace una media y los tres mejores de la jornada toman de nuevo la voz para presentar otra creación. Ahora sí, todos los asistentes votan a mano alzada sobre cuál consideran el mejor.Al final del curso se celebra una gran final y el ganador acude al certamen nacional. «En Valladolid tenemos grandes representates, como Adrián Panero 'Zero', que fue subcampeón de España y participó en el mundial de Bruselas». Porque este es un movimiento internacional que reivindica una mirada poética sobre la realidad. Y lo hace «con un estilo fresco, que colinda con el rap en la forma de recitar y con el monólogo por la puesta en escena». Y un fondo que que habla «del ser humano, de amor, de injusticias y derechos». «El objetivo es difundir el poder de la poesía como herramienta emocional, social y pedagógica. Se la ve como algo antiguo y anacrónico cuando es justo al contrario».

Poetry Slam Valladolid Poetry Slam Valladolid se formó hace diez años como adaptación local de una iniciativa que nació en un club de jazz de Chicago ('Get me high lounge'), donde Marc Kelly Smith, un poeta que trabajaba en la construcción, ofrecía sus recitales. La participación del público era fundamental. Ese es el germen de un movimiento que en Valladolid organiza encuentros mensuales, ahora con el bar Akelarre como sede.

Reporta un error