Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración

«Fue un sabio y un erudito que destacó en el siglo XIX en el campo de la meteorología y que ha dejado un legado ... inmenso». Así definió el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Manuel Rico y Sinobas, el pionero vallisoletano del clima y olvidado científico del siglo XIX. Las palabra las expresó hace menos de un mes, el pasado 18 de octubre, en un acto conmemorativo y presidido por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. El motivo, la inauguración del jardín en honor al meteorólogo, ubicado en Parquesol, junto al Carrefour y la delegación de la Aemet.

«Este espacio será, además, un lugar de encuentro para la ciudadanía», anticipó el alcalde. Pues bien, menos de un mes después de dicha inauguración, el jardín amaneció ayer vandalizado. El incidente afectó a la placa conmemorativa del jardín, con pintura sobre las letras y donde un tachón oculta parte del nombre del vallisoletano. Aún así, todavía se puede leer el texto, que reza 'Manuel Rico y Sinobas, pionero de la meteorología en España. Por su contribución a la ciencia y a la cultura. 18 de octubre de 2025'.

El trozo de cemento donde estaba instalada la placa también ha aparecido arrancado y ubicado fuera de la zona ajardinada donde se instaló en la fecha inscrita. El entorno del parque muestra además varios graffitis en algunas de las paredes, una estampa ya habitual en el espacio verde, que se ubica en la confluencia de la Avenida del Real Valladolid con las calles Profesor Adolfo Miaja de la Muela y Padre Llanos, junto a la sede de la Aemet en Castilla y León.