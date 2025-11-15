El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El parque Manuel Rico y Sinobas y, en detalle, la placa arrancada. El Norte

Vandalizan un parque de Valladolid un mes después de su inauguración

El jardín, en homenaje al meteorólogo Manuel Rico y Sinobas, ha amanecido con la placa conmemorativa arrancada

S. G.

S. G.

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 19:31

«Fue un sabio y un erudito que destacó en el siglo XIX en el campo de la meteorología y que ha dejado un legado ... inmenso». Así definió el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a Manuel Rico y Sinobas, el pionero vallisoletano del clima y olvidado científico del siglo XIX. Las palabra las expresó hace menos de un mes, el pasado 18 de octubre, en un acto conmemorativo y presidido por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. El motivo, la inauguración del jardín en honor al meteorólogo, ubicado en Parquesol, junto al Carrefour y la delegación de la Aemet.

