Los vallisoletanos le sacan partido a las deducciones autonómicas del Impuesto sobre la Renta

Los economistas aconsejan revisar el borrador para no pagar de más

Las facilidades, a veces, pueden salir caras. Limitarse a confirmar el borrador que envía la Agencia Tributaria quizás ahorra quebraderos de cabeza a corto plazo, pero también puede, a largo, acarrear otro tipo de quebradores o, incluso, costar dinero. El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) recomienda de cara a la campaña del IRPF «hacer un mínimo ejercicio de contraste de los datos fiscales y del borrador antes de presentar la declaración porque seguro que nos ahorraremos problemas y, quizás, dinero». «Hay que advertir que el borrador se pone a disposición de los contribuyentes a efectos meramente informativos y que puede contener datos erróneos o no contemplar determinadas rentas. En principio, la omisión de rentas no recogidas en el borrador no exime al contribuyente de responsabilidad». Los economistas recomiendan pues, «revisar el borrador y los datos fiscales para no tributar por rentas que no sean suyas y que no se le olvide tributar por otras que sí lo sean y de las cuales no tenga constancia la Administración».