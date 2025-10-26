Vallisoletanos que lo dejan todo 'atado y bien atado': desde la herencia en vida al propio sepelio

Toda la vida los padres han ayudado (y dejado sus bienes) a su hijos, mas con las peculiaridades / dificultades de la situación actual, la costumbre ... alcanza nuevas cotas. Jubilados que perciben pensiones bastante más elevadas que los salarios de los vástagos más jóvenes, precios de la vivienda (en compra y también en alquiler) por las nubes y perspectivas de posibles cambios en la fiscalidad se tornan en ingredientes que, agitados como un cóctel, se convierten en tendencias de la nueva realidad.

Así, las donaciones y herencias de las personas mayores están, de un tiempo a esta parte y a falta de otros ingresos, impulsando el acceso a la vivienda de sus descendientes de forma generalizada en Castilla y León. De hecho, la comunidad autónoma es la segunda que presenta mayor ratio de actos notariales ligados a mayores, con 3.378 por cada 100.000 habitantes en 2024. Muy cerca de la primera, Asturias, con 3.403 .

Según explican desde el Consejo del Notariado, las herencias y donaciones se han erigido en los últimos años en Castilla y León en una de las principales vías de transmisión de vivienda: entre 2018 y 2024 se contabilizaron 157.441 aceptaciones de herencias, 123.119 de las cuales incluían una o más viviendas.

«La relación entre estas cifras y el contexto actual del mercado inmobiliario adquiere una relevancia creciente: en paralelo al aumento de la compra de vivienda, las herencias y las donaciones parecen mostrar signos de convertirse en un canal clave de acceso para las generaciones más jóvenes. El envejecimiento poblacional augura una gran transmisión patrimonial en las próximas décadas por medio de estos actos notariales», explican.

Por lo que se refiere a Castilla y León, en 2024 se realizaron 80.798 actos notariales relacionados con mayores, en su mayoría testamentos. El segundo acto con mayor representación el año pasado fue el de adjudicación de herencia, seguido de la donación. Si bien los datos de testamentos que incluyan viviendas no están provincializados, la evolución de las 'donaciones y transmisiones gratuitas intervivos' no dejan lugar a dudas:en 2019 se realizaron ante notario en Valladolid 328 de estos actos y el año pasado, la cifra se multiplicó casi por siete, hasta los 2.509.

«Donaciones y herencias se consolidan como instrumentos de acceso a la vivienda y de redistribución familiar de recursos»

Es notorio que el actual encarecimiento de la vivienda en toda España y la limitada capacidad de ahorro de los hogares jóvenes para poder acceder a su compra «han reforzado la relevancia de las transmisiones patrimoniales intergeneracionales». En este marco, según constatan los fedatarios públicos, «las donaciones y herencias se consolidan como instrumentos de acceso a la vivienda y de redistribución familiar de recursos, y aquí el grupo de las personas mayores de 65 años adquiere protagonismo».

Este nuevo 'statu quo' se ve a las claras si se ponen las donaciones y herencias en relación con el total de operaciones de compraventa de vivienda. El número de viviendas heredadas en 2024 (en toda España, 403.854) y el número de viviendas donadas (54.735) equivalen en conjunto a cerca del 64% de las operaciones de compraventa de vivienda registradas ese mismo año (721.042). De hecho, el número de viviendas donadas casi se duplicó entre 2017 y 2024.

A esta situación no es ajeno el hecho de que la pensión media de jubilación de quienes se jubilaron en Valladolid en 2023 (último dato comparable), a priori con la 'vida resuelta', ascendió a unos 1.855 euros mensuales, mientras que el salario medio de los trabajadores de entre 26 y 35 años, con la vida 'por hacer', fue de unos 1.370 euros, un 26% inferior (con datos de la Junta, el Ministerio de Seguridad Social y la Agencia Tributaria).

Desde 2021, Castilla y León aplica una bonificación del 99% de la cuota del impuesto de Sucesiones y Donaciones para cónyuges, descendientes y ascendientes, lo que reduce la carga fiscal a un importe simbólico y ha favorecido estas transmisiones. Eso sí, para beneficiarse es obligatorio declarar el impuesto y pagar los gastos notariales.

El seguro de decesos es uno de los más extendidos entre la población, junto con el seguro del automóvil y el de vida

Por otro lado, la previsión de dejarlo todo 'atado y bien atado' antes de viajar al otro barrio tiene otra de sus máximas expresiones entre quienes dejan pagado incluso su propio entierro. En este sentido, el seguro de decesos «mantiene una sólida presencia en los hogares españoles» y, en especial, en algunas provincias de Castilla y León. En 2024, el 45,6% de la población del país (22,3 millones de personas) contaba con esta protección, según los datos recabados por la patronal de las aseguradoras (Unespa). Los datos sitúan este tipo de seguros como uno de los más extendidos entre la población, junto con el seguro del automóvil y el de vida.

La cobertura de decesos tiene en Cádiz su mayor aceptación y el 77,1% de los gaditanos tienen su sepelio asegurado. En segunda posición figura Ávila (73,6%) y también por encima de la media nacional aparecen León (57,9%), Salamanca (51,4%) y Segovia (46,9%). A la cola de España están Teruel (19,8%) y Soria (20,1%). En este caso, los vallisoletanos que libran a sus familiares de correr con los gastos del entierro se sitúan en el puesto 15 de las provincias y ascienden en la actualidad a 183.689, el 35% de la población.

Un análisis por tipos de hogar pone de manifiesto que las tasas más altas de estos aseguramientos, a nivel general, se dan en aquellos donde vive una pareja sin hijos menores y al menos uno de los miembros tiene más de 65 años (56,8%). También destacan los hogares donde reside una persona mayor sola (51,1%).

«Merece la pena mencionar –señala Unespa– que la presencia del seguro de decesos es elevada en algunas agrupaciones familiares donde hay jóvenes conviviendo. Los hogares donde está menos presente son aquellos formados por una persona que vive sola y que tiene menos de 30 años». Algo, por otra parte, poco sorprendente.