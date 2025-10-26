El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Familiares y empleados de una funeraria trasladan un féretro a una iglesia. A. Morante / EFE

Vallisoletanos que lo dejan todo 'atado y bien atado': desde la herencia en vida al propio sepelio

Las donaciones de los padres impulsan el acceso a la vivienda de los hijos, mientras aumentan quienes abonan su entierro por adelantado

Ángel Blanco Escalona

Ángel Blanco Escalona

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:11

Comenta

Toda la vida los padres han ayudado (y dejado sus bienes) a su hijos, mas con las peculiaridades / dificultades de la situación actual, la costumbre ... alcanza nuevas cotas. Jubilados que perciben pensiones bastante más elevadas que los salarios de los vástagos más jóvenes, precios de la vivienda (en compra y también en alquiler) por las nubes y perspectivas de posibles cambios en la fiscalidad se tornan en ingredientes que, agitados como un cóctel, se convierten en tendencias de la nueva realidad.

