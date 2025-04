Coronavirus: El 85% de los vallisoletanos acude al llamamiento de la campaña masiva de vacunación contra la covid-19

Ana Santiago Valladolid Miércoles, 7 de abril 2021 | Actualizado 08/04/2021 06:54h. Comenta Compartir

Castilla y León ha recibido, hasta el pasado martes, 159.900 dosis de AstraZeneca para luchar contra la pandemia de covid, y ya ha inoculado al menos unas 78.000 de ellas. La suspensión ayer de la campaña de vacunación masiva ha supuesto dejar sin cubrir, por el momento, a 2.400 vallisoletanos que estaban llamados al Auditorio Miguel Delibes, nacidos en julio, agosto y septiembre de 1956, por la mañana y en enero, febrero o marzo de 1957, por la tarde. También supuso la suspensión cautelar de todos los funcionarios de la Consejería de Sanidad que, considerados como gestores de la asistencia, también iban a ser inmunizados ayer.

El 85% de los ciudadanos llamados en Valladolid a vacunarse acude. Según explica Augusto Cobos, delegado territorial de la Junta, «el hecho de que no vayan todos no hay que interpretarlo como un rechazo sino que pueden haber acudido antes y estar vacunados por pertenecer a otros colectivos como sanitarios». Asimismo, indicó que las personas que no hayan acudido a estos llamamientos masivos «podrán vacunarse posteriormente». Hasta ayer ya se habían cubierto en Valladolid con AstraZeneca unas 16.000 personas y con la última remesa quedan almacenadas algo más de 15.000 a la espera de nuevas decisiones al respecto, según fuentes de la delegación territorial . Asimismo, Cobos explicó que, solo en los dos últimos días, «se han puesto en la provincia más de 4.600 dosis al día y solo 2.400 eran de AstraZeneca. El resto, que es el proceso de vacunación de los mayores de 80 años, están siendo vacunados con Pfizer o con Moderna y continúa. Nuestro objetivo es finalizar esta semana la vacunación de este grupo, que no le afecta para nada esta suspensión, y el día 12 de abril arrancar con los de 70 y 79 años».