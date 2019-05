Un vallisoletano descubre en el cine que una película francesa tiene el mismo argumento que su libro Jesús Barbero con su libro en el paseo de Zorrilla / R. Jiménez Jesús Barbero publicó su novela en septiembre de 2018, mientras que el filme se estrenó en España el pasado 12 de abril Sábado, 18 mayo 2019, 19:24

Jesús Barbero no cabía dentro de su asombro. Había dado el salto a la literatura con 'La edad de las proezas', una novela juvenil con una mirada melancólica y retrospectiva que recuerda una preadolescencia protagonizada en Simancas. Barbero cumplió su sueño de reflejar, a través de la escritura, una etapa mágica. Pero no fue la única sorpresa. Poco después de que Ediciones Camelot distribuyera su obra entre las librerías de la ciudad, los cines locales estrenaban una película francesa con un argumento curiosamente similar.

El cineasta francés Gilles de Maistre comenzó a rodar en 2016 'Mía y el corazón blanco', un filme que llegó a la gran pantalla el 12 de abril de este año. De forma casi paralela, Jesús comenzó a teclear en 2015 los entresijos del libro, que se publicó el 30 de septiembre de 2018. Considera que es «una curiosa coincidencia» con la que sintió emoción. «El argumento no era idéntico, pero sí guardaba ciertos puntos de similitud», afirma.

La obra de Jesús es una ficción de aventuras con «relatos que dejan pinceladas biográficas». La historia se desarrolla en Valladolid con el protagonismo de «los aventureros», un grupo de preadolescentes que se hacen llamar así. Construyen cabañas, vagan en bicicleta por los vastos pinares de Simancas o rivalizan contra los grupos enemigos de otros pueblos con sus tirachinas.

Coincidencias entre el libro y la película Protagonistas Tanto en el libro como en la película la historia gira en torno a niños que cuidan a un cachorro de león blanco. En la película es una niña, y en el libro, varios niños. Ambiente La película está rodada en tierras africanas, mientras que África solo ambienta un tramo de la novela. Liberación La niña de la película francesa libera al león y se escapa con él en un momento concreto. Los protagonistas vallisoletanos del libro hacen lo mismo. Villanos En ambos casos son traficantes de animales. Objetivo Se comparte el objetivo de llevar al león a la reserva natural de Timbavati. Muerte En ambas creaciones se salva la vida del cachorro del disparo de los guardias de Timvabati.

En medio de un paseo por las entrañas del bosque, se encuentran a un cachorro de león. Deciden cuidarlo y convertirlo en su mascota. Con el tiempo surgen inconvenientes: el animal es propiedad de una mafia contrabandista que está dispuesta a todo por recuperar al animal para vendérselo a un cliente millonario. Los jóvenes, que tampoco pueden hacerse cargo de él, emprenden una peligrosa aventura para devolverlo a su lugar de origen: la reserva de Timbavati, en Sudáfrica.

La película tiene varios puntos en común con la obra de Jesús.

«Parece como si los productores de la película me hubieran hecho preguntas para elaborar su guion», expresa. Con la paradoja añadida de que el vallisoletano se había planteado presentar la idea del libro a productoras tras considerar que es «una historia con oportunidades en el formato audiovisual». Finalmente no lo hizo. Aunque sí se encontró esta sorpresa con un envoltorio distinto, pero contenido similar. El escritor observa siete claras coincidencias con la obra del francés Maistre, a quien no conocer pese a la relación que existe entre ambas creaciones.