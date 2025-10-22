El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma Según la denuncia, el decano de los reporteros del Vaticano, de 81 años, intentó seducir a un colega de prensa durante el Cónclave

El periódico italiano 'Corriere della Sera' ha publicado una información firmada por Giulio De Santis según la cual, durante los días del cónclave y en las semanas posteriores, mientras los medios de comunicación se concentraban en el Vaticano, el sacerdote y periodista vallisoletano de 81 años, Antonio Pelayo, fue acusado de haber intentado mantener una relación íntima no consentida con un colega de prensa de 40 años. La Fiscalía de Roma cerró la investigación preliminar y presentó cargos por agresión sexual contra el religioso, tal y como recoge la misma noticia.

Según el relato del denunciante, considerado creíble por los fiscales, los hechos se produjeron tras una relación profesional y de aparente amistad entre ambos, surgida durante la cobertura mediática del Vaticano antes y después del fallecimiento del papa Francisco, el 21 de abril de 2025. Pelayo, veterano corresponsal en Roma para diversos medios españoles, había invitado al periodista a su domicilio en el centro histórico para compartir un aperitivo. Aquella primera cita concluyó sin incidentes.

Semanas más tarde, el 23 de mayo, el sacerdote volvió a invitar al colega a su vivienda. De acuerdo con la denuncia, el encuentro tomó un giro distinto: tras rechazar una copa de whisky, el periodista habría sido objeto de insistentes avances físicos por parte del sacerdote, que posteriormente se tornaron agresivos. La víctima logró marcharse y, pocos días después, presentó una denuncia formal.

La investigación concluyó que el sacerdote envió posteriormente mensajes de disculpa. El periodista, afectado por la experiencia, se trasladó a otra ciudad por miedo a volver a encontrarse con el acusado. La Fiscalía romana ha imputado al sacerdote por agresión sexual, quedando el caso a disposición del tribunal competente.

Veterano corresponsal

Antonio Pelayo nacido en Valladolid en 1944, ha trabajado durante más de 30 años como corresponsal en el Vaticano. Se ordenó sacerdote en Madrid en 1968 y dos años después se graduó como periodista. Ha trabajado para medios como el diario 'Ya', el semanario 'Vida Nueva', Antena 3 y Cope. Desde 1990 cubre la información relacionada con el Vaticano y la Iglesia Católica para Antena 3, siendo uno de los corresponsales españoles más veteranos y reconocidos en Roma.

Durante su extensa trayectoria, ha acompañado a los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en numerosos viajes internacionales y ha llegado a conocer a cinco papas en su carrera. Además, es consejero eclesiástico de la embajada española en la Santa Sede y colabora en medios como la revista Vida Nueva y Atresmedia.

Pelayo mantiene un vínculo muy fuerte con Valladolid, su ciudad natal, donde nació el 11 de enero de 1944. Su vocación y primeros pasos en el sacerdocio y la vida religiosa se gestaron en Valladolid, siendo alumno del Colegio Hispano (hoy Lasalle) y guiado por el capellán Jesús Rodríguez. Recibió el bautismo en la parroquia de El Salvador y mantuvo una relación cercana con varios arzobispos de Valladolid, con quienes compartió momentos personales, como meriendas familiares.

Aunque su ministerio lo ha desarrollado mayormente fuera de Valladolid, en Roma y otros lugares, siempre ha mantenido sus raíces y vínculos con la ciudad. Ha sido pregonero de la Semana Santa y ha predicado en eventos emblemáticos como el Sermón de las Siete Palabras en la Plaza Mayor. Además, ha expresado un fuerte sentimiento de 'vallisoletanismo' real y sincero, y ha llevado el nombre de Valladolid a nivel internacional en su labor periodística y sacerdotal.