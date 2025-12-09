El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Profesores e investigadores de la Universidad de Valladold que participaron en el seminario 'Dar voz al silencio. Mujeres, violencia y representación'. Aida Barrio

Las vallisoletanas valientes que plantaron cara al maltrato desde el siglo XVI

Un seminario de la Universidad analiza, a partir de documentos judiciales y desde una perspectiva histórica, cómo la sociedad se ha comportado ante la violencia hacia la mujer

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:06

Comenta

María Muñoz, vecina de Alaejos en 1830. María Rodríguez, residente en Castronuño en 1831. Feliciana Rojo, habitante en Tierra de Campos, 1905. Teresa Morante, vecina ... de Valladolid a finales del siglo XVIII. Inés Martínez, en 1596. Todas ellas fueron víctimas de maltrato. Algunas murieron asesinadas. Sabemos sus nombres gracias a los procesos judiciales que se iniciaron contra sus parejas, contra los hombres que las violentaron o que de ellas se quisieron aprovechar. Y conocemos su existencia, además, gracias a la labor investigadora que un grupo de profesores y universitarios de la UVA ha emprendido muchas décadas después.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, el discreto propietario de Vega Sicilia
  2. 2

    El vallisoletano que reabrirá el hotel La Vega y Las Salinas compra un histórico balneario gallego
  3. 3

    El riesgo de desertización se cierne sobre Valladolid: el 80% de su territorio está degradado
  4. 4

    El jefe de Estupefacientes de Valladolid pasa «tranquilo» su primer día en la cárcel
  5. 5

    Tres accidentes en apenas hora y media colapsan la A-62 en Tordesillas
  6. 6

    Cuatro días con médicos en huelga complicarán la semana en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  7. 7

    Rescatan a siete personas atrapadas en los ascensores de un bloque de la plaza del Caño Argales
  8. 8

    Casi la mitad de los alcaldes no cobran un solo euro y 16 duplican el salario mínimo
  9. 9

    La ordenanza de mascotas prohibirá alimentar animales en la calle y obligará a limpiar la orina
  10. 10 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las vallisoletanas valientes que plantaron cara al maltrato desde el siglo XVI

Las vallisoletanas valientes que plantaron cara al maltrato desde el siglo XVI