La vallisoletana Mónica Pérez-Temprano, entre los mejores talentos mundiales por la American Chemical Society

Es la primera española que ha conseguido entrar en esta lista

VICTORIA M. NIÑO

Lunes, 27 agosto 2018

Acaba de regresar de Boston, de recibir el reconocimiento de la Sociedad Americana de Química que ha elegido a Mónica Pérez-Temprano como uno de los doce mejores talentos mundiales. La vallisoletana es la primera española que entra en esa lista. Pero apenas tiene tiempo de saborear la gloria, «mis chicos me esperan en el laboratorio». Su grupo está en el ICIQ, Instituto Catalán de Investigación Química, en Tarragona. Ese trabajo la permitió volver a España, tras años de investigación en el grupo de Melanie Sanford, en la Universidad de Michigan.

De científica residente en el laboratorio de una eminencia, Mónica ha pasado a ser jefa de su grupo de investigación independiente que necesita recursos y gente, lo que multiplica sus tareas. «Te preparan para ser científica, pero no para saber de recursos humanos, de psicología, para ser oradora y escritora que dé visibilidad a nuestro trabajo fuera, que lo muestre ante el la industria y el mundo», explica Pérez-Temprano. Sin apenas tiempo para otra cosa que no sea «hacer la química que me gusta», utiliza la afición de su madre, el baile, como analogía para explicar su línea de trabajo. «La mayoría de las reacciones químicas no salen como esperamos. Aunque se sepa los pasos del tango, no necesariamente se baila bien. Cuesta mucho dinero buscar su eficiencia y empezar de nuevo otra. Por eso aprovechamos la información obtenida en cada intento fallido para optimizar cada reacción.Desde un paso imperfecto, se busca la ejecución de un baile que lo sea».

Aprendió a analizar y estudiar las reacciones en la Universidad de Valladolid, durante su doctorado dirigido por Pablo Espinet y Juan Casares. «Pablo es un experto mundial en la reacción de Stille y con ella comencé. Él me enseñó a hacer las preguntas adecuadas, a atender a los detalles». Después la encandiló el trabajo de una colega americana, Melanie Stanford, quien la ofreció, «sin apenas conocerme», un lugar en su equipo en Michigan. Y allí «cambié de reacciones y me dediqué a estudiar el paladio» .

Elemento camaleónico

Ya en Tarragona se centró en el cobalto. «Es uno de los metales más abundantes, más baratos y menos tóxicos. Por eso la industria se ha interesado por él. No ha sido muy estudiado hasta hace cinco años. Es un elemento camaleónico que cambia según lo que le rodea. Estudiamos cómo funcionan sus enlaces con los elementos presentes en casi todos, el carbono y el nitrógeno. Es un elemento recurrente en farmacia y en la industria de los materiales». Pero ¿cómo baila el cobalto?

«Creemos que una reacción es el paso de A a B. Pero no, es más bien el paso de A a D y en medio hay B y C. Digamos que cada foto fija de un baile como el tango sería un momento de esa reacción. Si lo cambias, tienes una nueva coreografía. Si va bien B y C, se hace bien el trabajo, si va mal, no. Aíslo B y C para estudiar por qué funcionan de determinada manera», dice Mónica. Por todo ello, considera que el perfil de los químicos de su equipo es muy específico. «No nos vale cualquiera. Trabajamos en el campo teórico que solo tendrá aplicación práctica a largo plazo. Deben ser pacientes y meticulosos, es muy fácil meter la pata si se interpretan mal los datos». Celebra haber podido volver a España, pero teme que muchos de sus colegas no puedan hacerlo «porque el sistema universitario español se basa en currículums larguísimos llenos de publicaciones. No vale ni un Nobel, si no tiene una larga lista de artículos. Creo que debiéramos reflexionar sobre qué universidad y futuro queremos. Hemos formado a gente brillante que está por el mundo y no tiene sitio aquí».