Valladolid se tiñe de morado por los enfermos de Fibromialgia

«Me decían que todo estaba en mi cabeza»

La historia de María Victoria Diez Ordejón, de 71 años, está marcada por el dolor físico, la incomprensión social y una lucha constante por mantener una vida digna. «Empecé con dolores por todo el cuerpo, no podía con mi alma. Trabajaba en una residencia de ancianos y para mí era insufrible ir a trabajar», recuerda.

A pesar de la intensidad del dolor, pasaron años hasta que tuvo un diagnóstico claro. «Iba de un médico a otro y todos me decían que no tenía nada. Que todo estaba en mi cabeza. Pero yo sabía que algo no iba bien», explica. Fue en 1991, cuando un médico del Hospital Clínico, le hizo la prueba de los 18 puntos gatillo (consiste en ejercer presión sobre unas áreas determinadas del cuerpo), cuando le confirmaron que padecía fibromialgia. «Me dijeron que no había nada que hacer, solo calmantes y ya está», dice. Esta falta de opciones médicas y el dolor persistente la llevaron a una situación límite y a jubilarse anticipadamente, con 50 años. «Era joven todavía, pero no podía seguir trabajando. Todo esto me llevó a una depresión tremenda. Tuve que ir a juicio y, finalmente, me dieron la incapacidad absoluta. Es que no podía ir a trabajar. Mi cuerpo no me lo permitía», subraya.

Hoy, María Victoria ha aprendido a convivir con la enfermedad, aunque no sin renuncias. «Ahora sé cómo funciona mi cuerpo. Si un día me siento bien, no puedo pasarme haciendo demasiados esfuerzos porque entonces, al día siguiente estoy destrozada», dice. Aunque no le han diagnosticado oficialmente el síndrome de fatiga crónica, reconoce sentirse constantemente agotada. Uno de los aspectos más duros de la enfermedad, confiesa, es la falta de comprensión. «La gente no lo entiende. Te ven buena cara y te dicen que de qué te quejas. A veces cuando digo que no puedo hacer algo me dicen que claro que puedo. Pero no es así. A la asociación vienen muchos socios diciendo que su familia no les cree. Les dicen que se levanten de la cama, que trabajen. Pero no es tan fácil», comenta. En su caso, pertenecer a la asociación AFICRO-VA, ha sido clave. «Soy de las socias fundadoras y me ayuda en todo. Me obliga a salir de casa, a conocer a gente que me entiende y, sobre todo, a compartir experiencias», explica.