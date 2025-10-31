El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Un hombre camina frente a un bloque de viviendas turísticas en la calle Platerías. J. S.

Valladolid es la tercera provincia de España con más ocupación de pisos turísticos en fin de semana

El sector bate récord de pernoctaciones y superó por primera vez este verano las mil plazas disponibles en la provincia

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:46

Comenta

Los cerca de trescientos pisos turísticos que operan de forma reglada en Valladolid alcanzaron durante los meses de verano un récord de ocupación que aupó ... a la provincia hasta la tercera posición entre los territorios con más apartamentos llenos durante los fines de semana y a la séptima plaza si se computa el total, de lunes a domingo. Así se desprende de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que certifican el buen momento que vive el sector en Valladolid, con récord de viajeros y pernoctaciones, la apertura de nuevos establecimientos y, por delante, «un amplio margen de crecimiento».

