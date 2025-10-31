Valladolid es la tercera provincia de España con más ocupación de pisos turísticos en fin de semana

Los cerca de trescientos pisos turísticos que operan de forma reglada en Valladolid alcanzaron durante los meses de verano un récord de ocupación que aupó ... a la provincia hasta la tercera posición entre los territorios con más apartamentos llenos durante los fines de semana y a la séptima plaza si se computa el total, de lunes a domingo. Así se desprende de los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que certifican el buen momento que vive el sector en Valladolid, con récord de viajeros y pernoctaciones, la apertura de nuevos establecimientos y, por delante, «un amplio margen de crecimiento».

Valladolid llegó a septiembre con 284 apartamentos turísticos y 1.115 plazas disponibles, aunque durante el verano se han llegado a contabilizar hasta 295 pisos, de acuerdo con las cifras recogidas por el INE. Estos establecimientos alojaron durante le verano a un total de 19.852 viajeros, lo que implica un importante avance (del 66%) con respecto al mismo periodo del año pasado. Este incremento ha sido casi calcado tanto en los turistas nacionales como en los extranjeros, si bien es verdad que la gran mayoría (el 72,8%) son viajeros llegados desde otras provincias.

«La presencia de huéspedes extranjeros en nuestra actividad es casi testimonial. El mayor número de turistas que se aloja en este tipo de establecimientos es nacional», explica Fernando Álvarez, presidente de la Federación de Empresarios de Apartamentos Turísticos de Castilla y León. Y además, añade, con una particularidad. «Se trata de un cliente con un perfil muy claro. No es un turista de borrachera o despedida de soltero, sino que se trata de turistas que recalaron en Valladolid en busca de experiencias gastronómicas y de circuitos culturales».

Un ejemplo, asegura, es lo vivido durante este mes de octubre («el mejor de nuestra historia»), con un altísimo grado de ocupación vinculado con la Seminci. «Hay un número muy importante de personas que se han acercado a Valladolid desde otras provincias para ver películas», apunta Álvarez, quien subraya que otro importante nicho es el vinculado con el turismo familiar.

Así las cosas, la media de ocupación durante los meses de verano se situó en el 76,12%. Esto sitúa a Valladolid como la séptima provincia de España con los apartamentos más llenos, por detrás de zonas con un indudable tirón turístico -y más en época veraniega- como Baleares (alcanza el 84%), Vizcaya, Las Palmas, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y Madrid. Si el recuento se limita a los fines de semana, Valladolid sale ganando, escala posiciones y se coloca en tercer lugar (con el 82,95% de ocupación), tan solo por detrás de Baleares y Vizcaya. En agosto, incluso, adelantó a Vizcaya y se encaramó a la segunda plaza.

Este alto grado de ocupación está relacionado con dos factores. El primero es el incremento de pernoctaciones. El segundo, que el número de plazas de apartamentos turísticos en Valladolid no es, de momento, muy abultado, lo que permite que los pisos disponibles se llenen pronto. Hay una importante demanda para la oferta disponible.

Más de mil plazas

El pasado mes de junio, Valladolid superó por primera vez las mil plazas de apartamentos turísticos reglados. Entre mayo y junio se produjo un salto espectacular (de 208 a 291 apartamentos, de 830 a 1.126 plazas de capacidad) y esto tiene una explicación. Desde el 1 de julio es obligatorio que todos los pisos turísticos dispongan de un número de registro oficial en el Ministerio de Vivienda, obligatorio para operar dentro de la legalidad y para anunciarse de forma reglada en las plataformas de Internet. La entrada en vigor de este número de identificación (otorgado con la colaboración del Colegio de Registradores) permitió que afloraran varios establecimientos que hasta ese momento trabajaban de forma más o menos clandestina. De ahí ese espectacular incremento registrado a principios de este verano. Sin olvidar las nuevas aperturas.

«Para nosotros es fundamental que el servicio se preste por parte de profesionales y sin que haya competencia desleal. Es importante que los propietarios se den de alta como autónomos o como empresas, porque eso redunda en la calidad y la profesionalidad de los apartamentos turísticos», indica Álvarez. «No se trata tanto de un incremento como de que este registro persuada a mucha gente que tenga la tentación de rentabilizar su vivienda sacándolas para uso turístico. El Gobierno tiene que regular también de forma clara el mercado del alquiler para evitar este tipo de situaciones», defienden desde la federación castellano y leonesa. Además, apuntan a una tendencia de futuro: «Las viviendas de uso turístico (VUT) presentes en bloques de viviendas, con el tiempo van a desaparecer y el sector se concentrará en edificios dedicados exclusivamente a los apartamentos turísticos, lo que redundará en un mejor servicio y en menos conflictos con comunidades de vecinos».

Valladolid, por lo tanto, cerró septiembre con 1.115 plazas de apartamentos turísticos disponibles. ¿Son muchas? Para calibrarlo, merece la pena poner esta cifra en relación con las plazas ofertadas desde el sector hotelero. En la provincia, son 3.858 en hoteles y hostales. Esto implica una relación del 22,42% de plazas en apartamentos turísticos y del 77,58% en hoteles. De acuerdo con esta correlación, esta es la decimotercera provincia de España con menos peso de los apartamentos turísticos. En cuatro provincias hay más plazas de pisos turísticos que de hoteles (son Alicante, Castellón y las dos de Canarias). La guerra contra el sector en Barcelona hace que esta sea la zona con menos peso de los pisos respecto a los hoteles (10,75% frente a 89,25%).

Este porcentaje, explica Álvarez, implica que Valladolid tenga todavía margen de crecimiento. «Tal vez ya se está vislumbrando el techo, pero hay demanda para abrir más establecimientos», aseguran. Ya se han anunciado nuevos apartamentos en el antiguo edificio de El Norte de Castilla (en la calle Duque de la Victoria), en la calle San Martín, Ferrari y en Claudio Moyano.

Los últimos datos (vinculado con el verano, de julio a septiembre) habla de 19.842 viajeros y un récord absoluto de pernoctaciones.

Durante estos tres meses, los apartamentos turísticos de Valladolid hospedaron a 51.709 personas, frente a las 27.845 del verano anterior. Casi se duplican las cifras. Pero lo importante, resaltan desde el sector (y en eso también incide la asociación Hoteles de Valladolid) es mantener buenas cifras de ocupación durante todo el año. Que la llegada de viajeros no se limite a fechas concretas y citas especiales. «Estamos en permanente trabajo y conexión con los hoteles y el Ayuntamiento para identificar esos momentos del año donde hay menos turistas y ver cómo se pueden promocionar, con la organización, por ejemplo, de competiciones deportivas, congresos u otro tipo de actividades».