Valladolid se suma al movimiento global contra el cambio climático

Un millar de alumnos, padres y profesores del colegio Marina Escobar de Parquesol escenifican la canción viral 'Do it now!' (¡Hazlo ahora!) dirigida a los líderes mundiales

Jueves, 16 mayo 2019

La campaña surgió en Bélgica en 2012 dirigida, en un primer momento, a las autoridades locales y europeas con el fin de animarles a poner en marcha medidas contra el cambio climático. Pero aquella canción, 'Do it now!' (¡Hazlo ahora!), acabó cruzando fronteras hasta conseguir en los últimos años que más de medio millón de niños y niñas, en su mayoría, de colegios y ciudades de los cinco continentes hicieran suyo este himno dirigido ahora a los líderes mundiales para que «escuchen y sepan que los ciudadanos quieren medidas serias para cuidar nuestro planeta», según explican en la web oficial del movimiento 'Sing for the climate'

Valladolid se ha sumado este jueves por la mañana a este movimiento global de la mano de más de un millar de alumnos, padres y profesores del colegio público Marina Escobar, en Parquesol, en cuyo patio han interpretado el tema viral 'Do it now!' con el mismo fin que nació, es decir, «concienciar a los propios estudiantes de la importancia de cuidar nuestro medio ambiente y enviar este mismo mensaje a los líderes mundiales».

Los 580 estudiantes del centro educativo, de entre 3 y 12 años, han preparado la coreografía durante los últimos diez días y aprendido la letra original de 'Do it now!' en inglés para escenificarla hoy y sumar así a Valladolid a un movimiento global a través de un tema viral que intenta algo tan simple como «cuidar nuestro planeta», resumen desde el colegio.

Acuerdo de París

El movimiento 'Sing for the climate' nació al calor de la Cumbre del clima en Doha (2012) y recibió un nuevo impulso tres años después, cuando se celebró dicha cumbre en París (2015), de la que nació el Acuerdo de París, por el que 96 países y la Unión Europea acordaron la puesta en marcha de una serie de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (Estados Unidos se retiraría dos años después con la llegada a la presidencia de Donald Trump).