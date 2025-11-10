Valladolid retoma este mes los presupuestos participativos, también para no empadronados y con plazos más amplios

Son diez millones y medio de euros para diez zonas de la capital. A repartir de forma equitativa, 1.050.000 euros para cada una. ... A grosso modo y en términos cuantitativos es una de las claves de la nueva edición los Presupuestos Participativos, presentada este lunes por el alcalde, Jesús Julio Carnero, y que llega tras una reforma del reglamento aprobada en el pleno municipal del mes de septiembre. Más allá de la propia partida, la edición, cuyos proyectos se integrarán en el Presupuesto Municipal de los ejercicios de 2027 y 2028, cuenta con varias novedades respecto a otras convocatorias. La más directa, que el importe asciende en medio millón de euros, pero hay más.

Una de las más relevantes es que la presentación de proyectos estará abierta a más población. Ahora, tanto los empadronados como los no empadronados en el municipio de Valladolid podrán enviar su idea para mejorar la ciudad. Hay límites, como que solo se podrá presentar una por persona física y hasta cinco para las asociaciones. «Más participación en un proceso más accesible y más inclusivo. Queremos llegar a más personas, dar más tiempo y ofrecer más vías de participación. Cualquiera que viva o participe de la vida de Valladolid puede aportar. Entendemos que es de todos, no solo de los que aparecen censados en una base de datos», ha defendido el alcalde.

Es decir, que una persona que trabaje en Valladolid pero que viva en otra ciudad, o un estudiante que se forme en la capital vallisoletana también podrán presentar sus ideas. Esto, sin que sea necesario estar empadronado. «Se trata de que alumbren las mejores propuestas. Puede participar cualquiera que tenga relación, conocimiento o vivencia con la ciudad», ha matizado Carnero. El filtro vallisoletano, no obstante, llegará más tarde. Con la votación de las propuestas, donde solo los empadronados mayores de 16 años tendrán derecho a apoyar una u otra idea.

La votación de los proyectos estará abierta solo a los empadronados mayores de 16 años

Más novedades aparecen en las asambleas informativas, que se realizarán en las diez zonas en las que queda dividida la ciudad para esta edición. «En el último proceso solo se celebraron en cuatro. Estas asambleas sirven para explicar todo el proceso y también se constituirán mesas de zona mediante sorteo entre quienes deseen participar, generando una mayor objetividad y diversidad», ha destacado el alcalde. Estos concejos serán la primera parte de una serie de fechas en el calendario que alcanzarán hasta julio de 2026. Las asambleas arrancan el 26 de noviembre y se desarrollarán hasta el 4 de diciembre como primera fase del proceso.

Plazos de presentación

Realizados los diez concejos, el 9 de diciembre comenzará la presentación de propuestas, que se podrán enviar a través de medios telemáticos o del enlace www.valladolid.es/decide, y cuyo plazo se alargará un mes, hasta el 9 de enero. Seguirá una fase de apoyo a las ideas presentadas, desde el 19 de enero al 19 de febrero. Aquí votarán las personas mayores de 16 años y, ahora sí, solo las empadronadas en el municipio de Valladolid, quienes podrán mostrar su respaldo a una propuesta a través de medios telemáticos o de manera presencial. De todos los proyectos, los más apoyados pasarán a la Mesa de Zona, quienes elegirán quince ideas más dos de reserva entre el 24 de febrero y el 5 de marzo. Serán priorizadas las propuestas que además atiendan a colectivos con necesidades especiales o en riesgo de exclusión, que tengan un contenido a favor del medio ambiente y que favorezcan la igualdad de género entre hombres y mujeres.

Llegará entonces la fase más decisiva para que los proyectos se conviertan en realidad, la evaluación técnica -entre el 10 de marzo y el 10 de junio-, donde se verificará si los proyectos elegidos pueden llevarse a cabo. «Hasta ahora no funcionaba de forma tasada, estable y segura. Las propuestas pasarán por esta calificación, porque puede ser una idea muy atractiva pero no tener una viabilidad técnica. Esto nos dice lo que no se puede o no se debe acometer», ha explicado el alcalde. Una vez se confirme la viabilidad la votación final se producirá entre el 15 de junio y el 15 de julio. De nuevo, serán solo los empadronados mayores de 16 años quienes puedan votar.

Calendario del proceso Asambleas informativas: 26 de noviembre al 4 de diciembre.

Presentacion de propuestas: 9 de diciembre al 9 de enero.

Apoyos a propuestas: 19 de enero al 19 de febrero.

Selección por Mesas de Zona: 24 de febrero al 5 de marzo.

Evaluación técnica: 10 de marzo al 10 de junio.

Votación final: 15 de junio al 15 de julio.

La selección será solo en una zona de la ciudad a elección y el proceso funcionará como una bolsa donde se podrán seleccionar proyectos hasta que se agote el crédito asignado de 1.050.000 euros. Como un carro de la compra sobre proyectos y con este techo de gasto. «Finalizado todo este largo proceso, que pretende garantizar de manera objetiva y segura la participación de todos, la Concejalía de Participación Ciudadana trasladará las propuestas más votadas, remitidas por cada mesa de zona, tanto al área de Hacienda como a aquellas afectadas por cada proyecto para su inclusión en la fase de elaboración del proyecto de presupuestos de los años 2027 y 2028», ha explicado el alcalde.

Además de todo esto, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de información para que las claves de la convocatoria lleguen a la población. Desde el envío a los domicilios de una guía completa del proceso, que se complementa con la información en web y redes sociales, materiales audiovisuales explicativos, presencia en mobiliario urbano y autobuses. También habrá atención presencial en centros cívicos, centros de iniciativas ciudadanas y centros municipales. «Hemos multiplicado los canales para que nadie pueda sentir que este proceso no va con él», ha recalcado Carnero.

Requisitos

El alcalde también ha anunciado que se mejorará la web de los presupuestos participativos y que se contará con ayuda presencial en los centros cívicos de la ciudad, en los centros de iniciativas ciudadanas Conde Ansúrez, El Empecinado, Natividad Álvarez Chacón y en los centros municipales de La Overuela, Las Flores, Puente Duero y Pinar de Antequera, así como en las dependencias de San Benito. «Una herramienta clave para reforzar la democracia local y fomentar la implicación directa de la ciudadanía en las correspondientes decisiones municipales. La modificación del reglamento asegura un proceso más sólido y eficaz, corrigiendo las limitaciones detectadas y las inseguridades que el sistema creaba», ha zanjado Carnero.

Desde el Ayuntamiento concretan que «no todo vale» para presentar una propuesta, que debe cumplir una serie de criterios. Que no sea una inversión, en el sentido de que no contemple gastos de personal o campañas educativas, solo inversiones en equipamientos o infraestructuras; que sean de competencia municipal -por ejemplo no se puede mejorar una zona de comunidad de vecinos-, que no supere el presupuesto previsto por zona de 1.050.000 euros a ejecutar en dos años, que sean de interés público, que sean técnica y legalmente viable y que no hayan resultado ganadores en anteriores ediciones.

Las zonas de participación están divididas en diez entornos del municipio de Valladolid y cada una de ellas engloba varios barrios donde se pueden presentar propuestas. Son la Zona Este 1, conformada por Delicias, Nuevo Hospital, Pinar de Jalón, Polígono San Cristóbal, Polígono Argales; Zona Este 2, con Pajarillos-San Isidro, Las Flores, Buenos Aires; Zona Esgueva 1, con La Rondilla y el barrio del Hospital; Zona Esgueva 2, con Barrio España, San Pedro Regalado, Barrio Belén, Pilarica, Vadillos, San Juan, Batallas y Circular; Zona Pisuerga 1, con La Victora, Fuente Berrocal, La Galera y La Overuela; Zona Pisuerga 2, con Huerta del Rey, Villa de Prado y Girón; Zona Parquesol -solo el barrio homónimo-, Zona Sur 1, que integra el Cuatro de Marzo, Campo Grande, La Farola, Arturo Eyries y Plaza de Toros; Zona Sur 2, con Covaresa, Parque Alameda, Paula López, Las Villas, Santa Anta, El Peral, Valparaíso, El Pinar, Puente Duero, La Rubia y La Cañada; y Zona Centro, con Caño Argales, Plaza España, Plaza Mayor, San Pablo-San Nicolás, San Martín y La Antigua.