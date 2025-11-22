Valladolid Piensa: los vallisoletanos que celebran la Filosofía en la calle

La red socialValladolid Piensa: los vallisoletanos que celebran la Filosofía en la calle
En un momento como este –dice Adán Sus, doctor en Filosofía y profesor de la Universidad de Valladolid– se hace más necesario que nunca encontrar espacios de reflexión pausada, que nos permitan tomar cierta distancia sobre los asuntos que nos precupan y acosan». Ante la vorágine acelerada y eléctrica de la actualidad, frente al escaparate vacío de las redes sociales, un cobijo donde pensar y filosofar. «No es sencillo. Requiere tiempo y pausa. Supone asomarse a lecturas cuidadosas. Pero la Filosofía es una vía para ocuparse de las cuestiones más acuciantes del entorno en el que uno vive, desde una dimensión política, artística, científica...».
«Cuando pensamos en Filosofía, la referencia siempre es lo que se estudia en el instituto.Esa es una parte, la historia de la Filosofía, que suele estar vinculada con cómo varios pensadores del pasado abordaron problemas de su presente», dice Adán Sus. Pero no puede quedarse ahí. Por eso, son necesarias acciones como Valladolid Piensa, un festival que durante esta semana ha alcanzado su octava edición y que invita a «sacar la Filosofía de las aulas y los departamentos» para conquistar la calle y la vida cotidiana.
Organizan paseos filosóficos y quedadas en bares (una 'jam session' de textos y canciones), coloquios acerca de la guerra o de la mecánica cuántica, mesas redondas sobre arquitectura (y la construcción de espacios habitables) o el papel de la música en el mundo contemporáneo.
Esta iniciativa nació a partir de una acción impulsada en Barcelona (con un espíritu similar)y está organizada en Valladolid por profesores y alumnos de la Universidad. La celebración tiene lugar en torno al 20 de noviembre, reconocido como Día Internacional de la Filosofía. Durante el resto del año, el departamento organiza charlas y seminarios en la facultad.
