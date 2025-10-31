Valladolid marca su máximo en las tarifas medias de hotel: 86 euros por noche en el mes de septiembre

Valladolid capital recibió durante los tres meses de verano (de julio a septiembre) un total de 116.401 viajeros, según los datos publicados la semana ... pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone un incremento de casi seis mil viajeros (5.823) con respecto al mismo verano del año anterior. Sin embargo, bajó el número de pernoctaciones (de 205.461 a 194.377). El descenso apenas se notó en julio, pero sí que se aceleró en agosto y, especialmente en septiembre. Desde la asociación Hoteles de Valladolid han explicado en otras ocasiones que las fechas en las que caen las fiestas patronales influyen. El año pasado comenzaron a finales de agosto y terminaron en la primera semana de septiembre. Eso, aseguran, permitió retomar antes el pulso cotidiano, con la recuperación de los viajeros de empresa, que contribuyen a incrementar las pernoctaciones en las jornadas laborales (de lunes a jueves).

El Ayuntamiento apuntó otro factor y destacó que el incremento de viajeros se produjo «pese a la importante reducción de plazas registradas en el segmento de hoteles (casi un 8% menos que en el mismo mes de 2024), consecuencia de los varios procesos de reforma en marcha en diversos establecimientos del municipio».

Así, este verano han venido más viajeros que el año anterior, pero se han quedado aquí durante menos tiempo (la estancia media bajó de 1,86 noches a 1,67, de media entre los tres meses). El mayor retroceso se anotó en agosto (de 1,8 jornadas en 2024 a 1,54 en este 2025). Tal vez aquí también ha influido la intensa y prolongada ola de calor vivida ese mes, que pudo haber retraído al viajero tradicional de fin de semana, que optó por pasar esos días sin salir de casa o en destinos menos sofocantes.

Pero, además, la radiografía del sector deja otro dato. Valladolid alcanzó el pasado mes de septiembre la tarifa hotelera más alta desde que el INE recoge estos registros. La tarifa media diaria por hospedarse en un hotel de la capital se situó en 86,11 euros. Son siete euros más de lo que se pagó en septiembre del año pasado (79,07) y supera la anterior marca, de mayo de 2025, con una tarifa media de 84,57 euros. Así, el sector también ha marcado máximo en el ingreso por habitación disponible, que ha escalado hasta los 68,75 euros.

En la provincia, la tarifa media fue superior, de 90,76 euros. Pese a este máximo alcanzado, todavía se sitúa por debajo de la media nacional, de 131,43 euros. Valladolid es la provincia número 23 (de 52) en precios hoteleros. Guipúzcoa encabezó la tabla en septiembre (con 172,14 euros), seguida por Baleares y Madrid (161 euros) y Málaga (159).

La concejalía de Turismo destaca, a partir de estos datos, que 2025 «se situará entre los mejores años de la serie histórica en la ciudad de Valladolid, a pesar de la reducción temporal de la capacidad hotelera, compensada por el incremento en el sector de apartamentos, en sintonía con lo que está ocurriendo en otros destinos españoles, y en la media nacional y regional».