Varios turistas, este verano, frente al Colegio de San Gregorio. Alberto Mingueza

Valladolid marca su máximo en las tarifas medias de hotel: 86 euros por noche en el mes de septiembre

La capital aumentó su cifra de viajeros durante los meses de verano, pero las pernoctaciones bajaron respecto al año anterior

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Viernes, 31 de octubre 2025, 06:47

Comenta

Valladolid capital recibió durante los tres meses de verano (de julio a septiembre) un total de 116.401 viajeros, según los datos publicados la semana ... pasada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto supone un incremento de casi seis mil viajeros (5.823) con respecto al mismo verano del año anterior. Sin embargo, bajó el número de pernoctaciones (de 205.461 a 194.377). El descenso apenas se notó en julio, pero sí que se aceleró en agosto y, especialmente en septiembre. Desde la asociación Hoteles de Valladolid han explicado en otras ocasiones que las fechas en las que caen las fiestas patronales influyen. El año pasado comenzaron a finales de agosto y terminaron en la primera semana de septiembre. Eso, aseguran, permitió retomar antes el pulso cotidiano, con la recuperación de los viajeros de empresa, que contribuyen a incrementar las pernoctaciones en las jornadas laborales (de lunes a jueves).

