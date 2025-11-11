Valladolid y Madrid impulsan su alianza europea «hacia un modelo urbano sostenible» Carnero recibe a una delegación de Cartif, miembros de la Comisión Europea y representantes del Ayuntamiento de Madrid participantes en el 'Climate-Neutral and Smart Cities'

El Norte Valladolid Martes, 11 de noviembre 2025, 22:48

Las capitales de Valladolid y Madrid reafirmaron su vocación europea compartida para lograr un modelo urbano sostenible, digital y centrado en las personas. El alcalde de la capital del Pisuerga, Jesús Julio Carnero, recibió en el Ayuntamiento a una delegación de Cartif, como centro tecnológico coordinador del proyecto Mobilities for EU, varios miembros de la Comisión Europea y representantes del Ayuntamiento de Madrid, participantes todos ellos del encuentro 'Climate-Neutral and Smart Cities'. El objetivo, «mantener el liderazgo junto a la capital de España, ambas 'Ciudad Misión', en la construcción de un modelo urbano basado en la sostenibilidad, la modernidad y la calidad de vida de los ciudadanos».

El alcalde recordó que Valladolid forma parte activa de los proyectos europeos que promueven la movilidad conectada y la descarbonización, con iniciativas como el Centro de Excelencia en Ciberseguridad para la Movilidad Conectada y la Ciudad de la Automoción, que integran innovación industrial, formación, investigación y sostenibilidad.

Durante su intervención, Carnero, puso de relieve la colaboración interurbana como clave para alcanzar la neutralidad climática en Europa. «Madrid y Valladolid somos dos ciudades conectadas, dos 'Ciudades Misión', que compartimos la visión de una Europa más verde, digital y centrada en las personas», afirmó, y destacó a su vez el papel de las administraciones locales como motor de la innovación urbana, como recoge Ical.

Transformación digital

El alcalde subrayó también la importancia de los proyectos europeos para trasladar la tecnología al bienestar ciudadano y recordó que Valladolid trabaja en un modelo de ciudad «humana, innovadora y sostenible», a través de iniciativas como el Plan de Transformación Digital 2024–2027 y el Centro Municipal de Ciberseguridad. Y al frente de todo ello está la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Valladolid (IdeVa) como «elemento transmisor y aglutinador de la innovación y del desarrollo económico de la ciudad».

A este respecto, apuntó a que desde el Ayuntamiento de Valladolid se está desarrollando una política de Gobernanza del Dato «pionera» en España, que «nos permite tomar decisiones más precisas, compartir información entre departamentos y abrir la puerta a proyectos de inteligencia artificial y gemelos digitales».

«A través de proyectos como Avante, nuestra nueva plataforma de administración electrónica, y Vibes, el Valladolid Intelligent Destination Platform, podremos integrar información de movilidad, energía, turismo y servicios públicos en un mismo ecosistema de datos», indicó Carnero. «Esto nos va a permitir, por ejemplo, anticipar necesidades de transporte, reducir emisiones, o gestionar de forma más eficiente nuestros espacios urbanos. Nuestro propósito en la gestión de los datos es convertirlos en conocimiento útil para mejorar la vida de las personas», afirmó.

Asimismo, Jesús Julio Carnero también aludió a que Valladolid, además, es una ciudad de la automoción, ya que «desde hace décadas, nuestra industria ha sido potencia económica y motor de generación de empleo (más de 20.000 empleos directos). Hoy, esa misma industria se transforma, combinando su capacidad técnica con la innovación digital y la sostenibilidad ambiental».

Los representantes institucionales coincidieron en que los fondos europeos Horizonte Europa y NextGenerationEU son un «catalizador» esencial« para la innovación y la cohesión, y remarcaron que los avances logrados en proyectos como Mobilities for EU servirán de referencia para toda la red de ciudades europeas comprometidas con la neutralidad climática.

«Valladolid y Madrid, junto con otras ciudades europeas, consolidan así su liderazgo en la construcción de un modelo urbano basado en la sostenibilidad, la innovación y la calidad de vida de los ciudadanos», resumieron.