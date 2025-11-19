Valladolid exporta a León nueve millones de kilos de vidrio al año para su reconversión en botellas

«Aquí se trata de visibilizar que lo que se ve es lo que hay y que todo se recicla», ha resumido en la mañana ... de este miércoles el gerente regional de Ecovidrio, Ignacio Godín, mientras tiraba, en compañía del concejal de Limpieza, Alberto Cuadrado, una botellas de vidrio al singular contenedor transparente de vidrio -el habitual, pero con los laterales cortados y sustituidos por dos planchas de plástico que permiten ver su interior- colocado en mitad de la plaza de Portugalete. ¿Será el nuevo modelo a implantar en una ciudad que cuenta con 1.300 contenedores verdes? La respuesta es no. Es solo una campaña de concienciación para fomentar el reciclaje en una ciudad cuyos habitantes tiran una media de 17,8 kilos de vidrio cada año, un dato que la sitúa en mitad de la tabla nacional (19,1 kilos) y tres puntos por debajo de la autonómica (20,8).

El llamativo contenedor transparente, que muestra sus tripas repletas de botellas y tarros -nada de vasos o copas de cristal, porcelana, cerámica o bombillas-, permanecerá allí expuesto durante una semana (hasta el día 26), si el vandalismo lo permite, para su uso por vecinos y hosteleros del entorno. «Es un modelo singular, desde luego, pero sería poco operativo para su despliegue», han reconocido el responsable de Ecovidrio y edil de Limpieza antes de que este último incidiera en la «importancia de verter en estos contenedores solo vidrio para su posterior recuperación» y de «separar correctamente las distintas fracciones (cartón, alimentos, aceite...».

¿Reciclan bien los vallisoletanos? Pues el concejal ha querido destacar que lo hacen «cada vez mejor», en especial, en cuanto al vidrio. Eso a pesar de que los 17,8 kilos anuales de envases por cabeza que depositan en los contenedores los habitantes de la capital cada año -son datos de 2024- les sitúan 1,3 puntos por debajo de la media de España y 3,02 de la de Castilla y León.

Cada vallisoletano tira una media de 61 envases de vidrio en los 1.300 contenedores verdes distribuidos por la capital

El caso es que los 525.618 vecinos de la provincia vertieron el año pasado en los 3.177 contenedores verdes disponibles 9.000 toneladas de vidrio, a razón de 17,8 kilos por habitante en el caso de la capital (300.618) o, lo que es lo mismo, 61 envases anuales; y de 17,2 kilos por residentes en los pueblos (275.398), lo que se traduce en 59 envases. Y todos ellos, según han incidido Godín y Cuadrado, «se reciclan».

El ciclo de esos nueve millones de kilos de vidrio que vierten los vallisoletanos en los contenedores verdes de Ecovidrio, una entidad sin ánimo de lucro responsable de garantizar su reciclaje en todo el país, arranca con su recogida a cargo, en el caso de la capital, de su Servicio de Limpieza. «Todo el vidrio, incluido el del resto de la provincia, se lleva a la planta de tratamiento (de la carretera de León), donde se almacena para ser después trasladado en camiones a una planta especializada de León», explica José María Concellón, subdirector del servicio municipal.

Ampliar El concejal Alberto Cuadrado (izquierda) y el gerente regional de Ecovidrio, Ignacio Godín, vierten de manera simbólica dos botellas en el contenedor transparente de Portugalete. J. S.

Y en León esos nueve millones de kilos son sometidos a procesos de lavado y planchado antes de pasar por un horno para ser fundidos y recuperados posteriormente como envases (botellas, tarros...).

Este proceso viene repitiéndose en Valladolid desde comienzos de los años ochenta, cuando se instalaron en la ciudad los primeros contenedores de vidrio, por aquel entonces de dos tipos para reciclar el vidrio verde y el blanco. «Los primeros se colocaron entre 1983 y 1984 y el modelo acabó siendo el verde que ahora tenemos en la ciudad (1.300 en total, uno por cada 231 habitantes)», recuerda el responsable de Limpieza. Tanto él como el gerente de Ecovidrio y el concejal del ramo incidieron en que los vallisoletanos reciclan bien, en general, en torno a la media nacional, aunque ligeramente por debajo, en lo que al vidrio se refiere.

Los datos facilitados por Ecovidrio sitúan a Valladolid, tanto la capital como la provincia, en quinta posición en cuanto a reciclaje en Castilla y León en una lista que lidera en capitales Burgos (21,43 kilos anuales por habitantes) y que cierra Ávila (11,5) y que encabeza también la provincia de Burgos (25,7), con Salamanca a la cola (13,3). La media global de Castilla y León fue de 20,8 kilos por habitante en 2024, lo que se traduce en 71 envases por cabeza al año y 49.747 toneladas de vidrio al año destinadas a su reciclaje, un 0,9% menos que el año anterior.

Las estadísticas reflejan cómo en todas las provincias, y Valladolid no es una excepción, se reciclan más kilos por habitantes en los pueblos que en las capitales.

En cuanto al 'ranking' nacional, tres capitales del norte, como son San Sebastián (37,3 kilos anuales por habitantes), Pamplona (31) y Bilbao (26,5) lideran una tabla que cierran Cáceres (9,7), Toledo (9,3) y Huelva (8,4). Valladolid, en este caso, se sitúa también en mitad de la tabla con esos 17,8 kilos al año. Un contenedor transparente recuerda ahora en la plaza de Portugalete la importancia de reciclar el vidrio, y de hacerlo correctamente, para su posterior recuperación.