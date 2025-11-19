El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

El contenedor de vidrio transparente instalado en Portugalete. J. Sanz

Valladolid exporta a León nueve millones de kilos de vidrio al año para su reconversión en botellas

Un contenedor transparente en Portugalete busca concienciar de la importancia del reciclaje en una capital que genera 17,8 kilos anuales por habitante, 1,3 puntos por debajo de la media nacional

J. Sanz

J. Sanz

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 14:44

«Aquí se trata de visibilizar que lo que se ve es lo que hay y que todo se recicla», ha resumido en la mañana ... de este miércoles el gerente regional de Ecovidrio, Ignacio Godín, mientras tiraba, en compañía del concejal de Limpieza, Alberto Cuadrado, una botellas de vidrio al singular contenedor transparente de vidrio -el habitual, pero con los laterales cortados y sustituidos por dos planchas de plástico que permiten ver su interior- colocado en mitad de la plaza de Portugalete. ¿Será el nuevo modelo a implantar en una ciudad que cuenta con 1.300 contenedores verdes? La respuesta es no. Es solo una campaña de concienciación para fomentar el reciclaje en una ciudad cuyos habitantes tiran una media de 17,8 kilos de vidrio cada año, un dato que la sitúa en mitad de la tabla nacional (19,1 kilos) y tres puntos por debajo de la autonómica (20,8).

