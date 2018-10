Valladolid examina y suspende sus plazas reservadas por discapacidad

La falta de civismo, una lacra añadida

Fernando no se calla. No tiene por qué, en realidad. Le asisten la razón, el sentido común y el civismo, por más que algunos se enfurruñen y se encaren cuando les recrimina que hayan dejado el coche en un espacio reservado para personas con discapacidad.

«En un hipermercado, el otro día, justo nada más aparcar, veo que sale una señora y se sube a su coche, sin tarjeta, ni problemas de movilidad ni nada, estacionado en plaza reservada. Se lo dije. Me contestó: 'Es que está muy cerca'», explica con cara de incredulidad. La escena se repitió en Río Shopping, con una joven que, a pesar de tener espacio libre en las plazas ordinarias, decidió que le caía mejor esa pintada de azul. La respuesta en este caso fue «si hay sitios de sobra».

Otras veces, como en la calle Librería, se sitúan las plazas junto al aparcamiento de motos y es habitual que estos vehículos, forzando un poco para lograr un hueco más, invadan el espacio reservado.

Los contenedores constituyen otro problema similar. Colocarlos con precisión después de vaciarlos tiene su aquel, y a veces se dejan de manera que, aunque la plaza de aparcamiento queda libre, el espacio de acercamiento se ve reducido y, por tanto, inhabilita la plaza, puesto que la persona con discapacidad no puede abrir la puerta del todo para salir con la silla.

Otros colocan la plaza pero sin mirarse la normativa. Así, en un supermercado de la cadena Lidl situaron las plazas en la zona más alejada de la puerta, y no en la más cercana, como debe hacerse.

Deporte

Otra cuestión en la que Fernando pide una reflexión es la del deporte. Lo plantea en los siguientes términos: ¿No merece la pena adaptar unas instalaciones porque casi no hay gente con discapacidad que practique un deporte? ¿O no hay gente que lo practique porque las instalaciones no están adaptadas de un modo adecuado?