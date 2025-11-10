Valladolid se convierte en capital nacional y mundial de las tapas

El gusto por la cocina en miniatura y el nivel gastronómico con el que cuenta Valladolid hacen que esta ciudad se consolide un año más ... como sinónimo de calidad y creatividad culinarias. La capital del Pisuerga es ya una veterana en esto y para muestra un botón con la inauguración hoy, del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y el IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid', que se celebrarán desde este lunes y hasta el jueves en la Cúpula del Milenio.

Al certamen nacional se han presentado un total de 396 propuestas entre las que el jurado (presidido por Paco Morales, chef con tres estrellas Michelin) ha seleccionado las creaciones de 46 cocineros, que tendrán que demostrar durante horas de intenso trabajo, su técnica y nivel para hacerse con el título de campeón nacional de tapas de este 2025.

Un listón muy alto que sitúa a Valladolid como referencia gastronómica y que traspasa fronteras con el IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid'. Será el jueves el turno de los 16 chefs internacionales que deberán presentar una tapa inédita para ganarse al jurado, presidido por Pichaya 'Pam' Soontornyanakij –reconocida como Mejor Cocinera del Mundo 2025– y el chef del restaurante Potong en Bangkok, con una estrella Michelin.

En este caso, por primera vez en nueve años un representante de Taiwán expondrá una creación inspirada en sus arrecifes y las pequeñas presentaciones irán desde sopas tradicionales a platos tan peculiares que cuentan con hormigas o carne de canguro entre otros exóticos ingredientes.

Los ganadores de ambos certámenes ofrecerán el jueves una clase magistral de cocina en la que explicarán el proceso de diseño y las técnicas de elaboración empleadas en sus tapas. Como es tradición, Valladolid también celebrará el 'Festival de la Tapa', que tendrá lugar desde este martes hasta el próximo domingo, 16 de noviembre. En este caso para que sea el público general el que disfrute durante una semana y en unos sesenta bares y restaurantes de capital y provincia de las creaciones que se presentan este año a concurso.