Imagen de la presentación de la edición anterior de los certámenes. Carlos Espeso

Valladolid se convierte en capital nacional y mundial de las tapas

La Cúpula del Milenio acogerá desde este lunes el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el IX Campeonato Mundial de Tapas

Sofía Fernández

Sofía Fernández

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:08

El gusto por la cocina en miniatura y el nivel gastronómico con el que cuenta Valladolid hacen que esta ciudad se consolide un año más ... como sinónimo de calidad y creatividad culinarias. La capital del Pisuerga es ya una veterana en esto y para muestra un botón con la inauguración hoy, del XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas 'Ciudad de Valladolid' y el IX Campeonato Mundial de Tapas 'Ciudad de Valladolid', que se celebrarán desde este lunes y hasta el jueves en la Cúpula del Milenio.

