Valladolid buscará de nuevo la mejor tapa nacional y mundial: fecha y ubicación

Valladolid acogerá entre el 10 y el 12 de noviembre el XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y el IX Campeonato Mundial de Tapas, que se celebrarán en la Cúpula del Milenio. Tras la recepción de 396 propuestas gastronómicas, el jurado -presidido por Paco Morales, chef del restaurante Noor de Córdoba- ha seleccionado a los 46 chefs que demostrarán sus dotes culinarias los días 10 y 11 para hacerse con el título de campeón nacional de tapas 2025.

En el caso del Campeonato Mundial, la presidencia del jurado recaerá en Pichaya 'Pam' Soontornyanakij, reconocida como Mejor Cocinera del Mundo 2025 y chef del restaurante Potong en Bangkok, con una estrella Michelin. Será el 13 de noviembre cuando un total de 16 chefs internacionales, procedentes de los 5 continentes, y entre los que se encuentra el ganador de la pasada edición del Concurso Nacional, 'Los lunes al sol' del restaurante Gran Sol de Hondarribia, Guipuzkoa, competirán para hacerse con el 'Premio Aceite de Oliva España'.

Los maestros de ceremonia de este 2025 serán los periodistas Goyo González y Pepe Ribagorda, quienes conducirán las jornadas con su habitual cercanía y conocimiento del panorama gastronómico.

La ciudad de Valladolid, como cada año, acogerá también la celebración del Festival de la Tapa. En esta ocasión, del 11 al 16 de noviembre, algunos de los bares y restaurantes de Valladolid apadrinarán a los chefs participantes y ofrecerán al público sus pinchos y tapas. Todos los detalles se publicarán en la app TapasVLL, donde aparecerá reflejado el establecimiento y el nombre de la tapa, así como los días y horarios concretos en los que poder degustarlo.

Las dos ediciones fueron presentadas este miércoles por el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto con la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, Jaime Fernández, la directora técnica del Concurso Nacional, Ana García, y el director técnico del Campeonato Mundial, Ángel Moretón.