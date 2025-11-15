El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Jesús del Rio, director del museo de San Joaquín y Santa Ana, junto a dos de las piezas elaboradas por Carmen Alonso-Pimentel para el Belén Goyesco. Alberto Mingueza

Valladolid acogerá de forma permanente un Belén Goyesco con escenas inspiradas en las obras del pintor aragonés

La profesora de Historia del Arte Carmen Alonso-Pimentel es la impulsora del proyecto, con más de doscientas piezas y ambientado en escenarios vallisoletanos, como Fuente Dorada y la Plaza Mayor

Víctor Vela

Víctor Vela

Valladolid

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:45

Son cuatro hombres y cinco mujeres. Con las manos unidas. Con sombreros y redecillas en el pelo. Con casacas de terciopelo y corsés. Vestidos de ... majos y con una sonrisa en el rostro. Con unas ganas locas de pasárselo bien. Forman un corro en cuyo interior hay un hombre más, con los ojos vendados y una gran cuchara en la mano. Francisco de Goya alumbró esta estampa en 1789 como base para un tapiz que tenía como destino el palacio de Carlos IV. Lo llamó 'La gallina ciega'. Y ahora, 236 años después, esta escena sirve de inspiración para una de los pasajes que formarán parte del futuro Belén Goyesco de Valladolid.

