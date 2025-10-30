El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dunia Etura, decana de Filosofía y Letras, y José Vicente Hernández, director del Human IA Lab, durante la presentación. José C. Castillo

La UVA sella la alianza «necesaria» de las humanidades con la IA

La creación del HumanIA Lab se marca objetivos ambiciosos, desde la reflexión sobre el papel de la herramienta hasta la posibilidad de crear asignaturas sobre ella que sean transversales a varios grados

Antonio G. Encinas

Antonio G. Encinas

Valladolid

Jueves, 30 de octubre 2025, 16:23

Comenta

Empezó el turno de preguntas y había muchas. Señal de que la creación del laboratorio de humanidades e inteligencia artificial, el HumanIA Lab, era una ... necesidad que había que atender. La Universidad de Valladolid lo ha puesto en marcha en la facultad de filosofía y letras y allí mismo, en el salón de grados, se han empezado a ver algunas de las reflexiones que no se escuchan cuando OpenAI (ChatGPT) o Google (Gemini) venden sus productos ensalzando sus bondades y obviando sus riesgos. Por ejemplo, alguien del público planteó sus dudas sobre la legislación en torno a la IA. Ya ha ocurrido con otros avances tecnológicos que acaban por imponer su velocidad a la burocracia pausada de la construcción de leyes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Irrumpe en mitad de clase y amenaza al profesor por «romperle» una ventana de su casa
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  3. 3 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  4. 4

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  5. 5

    El Portugalete ridiculiza al Real Valladolid y le echa de la Copa
  6. 6

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  7. 7 Tiendas y supermercados que abren en Valladolid el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos
  8. 8

    Un grupo de personas retiene al exhibicionista de Parquesol y facilita su identificación policial
  9. 9 Las nueve pizzas de Castilla y León que buscan ser la mejor de España
  10. 10

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La UVA sella la alianza «necesaria» de las humanidades con la IA

La UVA sella la alianza «necesaria» de las humanidades con la IA