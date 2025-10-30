La UVA sella la alianza «necesaria» de las humanidades con la IA La creación del HumanIA Lab se marca objetivos ambiciosos, desde la reflexión sobre el papel de la herramienta hasta la posibilidad de crear asignaturas sobre ella que sean transversales a varios grados

Dunia Etura, decana de Filosofía y Letras, y José Vicente Hernández, director del Human IA Lab, durante la presentación.

Antonio G. Encinas Valladolid Jueves, 30 de octubre 2025, 16:23 Comenta Compartir

Empezó el turno de preguntas y había muchas. Señal de que la creación del laboratorio de humanidades e inteligencia artificial, el HumanIA Lab, era una ... necesidad que había que atender. La Universidad de Valladolid lo ha puesto en marcha en la facultad de filosofía y letras y allí mismo, en el salón de grados, se han empezado a ver algunas de las reflexiones que no se escuchan cuando OpenAI (ChatGPT) o Google (Gemini) venden sus productos ensalzando sus bondades y obviando sus riesgos. Por ejemplo, alguien del público planteó sus dudas sobre la legislación en torno a la IA. Ya ha ocurrido con otros avances tecnológicos que acaban por imponer su velocidad a la burocracia pausada de la construcción de leyes.

Noticia relacionada Nace HumanIA Lab, un laboratorio para «integrar» la inteligencia artificial en las Humanidades de la UVA El HumanIA Lab tendrá al frente a un perfil que combina, precisamente, ambas facetas. Su director será José Vicente Hernández Conde, que es ingeniero de Telecomunicaciones y máster en Lógica y Filosofía de la Ciencia, además de profesor del departamento de Filosofía y de ser integrante del grupo de investigación reconocido Semántica y Composicionalidad. El laboratorio, según explicó la decana de Filosofía y Letras, Dunia Etura, parte con objetivos ambiciosos porque, entre otras cosas, ya cuenta con un trabajo previo anterior que ahora se aglutina, en cierto modo. Etura llegó a plantear la posibilidad de crear asignaturas en torno a la inteligencia artificial que puedan ser transversales, como optativas, a diferentes grados dentro de la rama de las Humanidades.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión