La UVA bate récord de matrículas y Geografía multiplica por nueve sus nuevos alumnos

Hace un año, las aulas de la facultad de Filosofía y Letras solo recibieron a tres nuevos alumnos de Geografía. «Durante los últimos cursos nos ... hemos mantenido siempre en los dos dígitos, pero lo de este año ha sido preocupante. No lo entendemos, es una carrera que tiene muchas salidas», explicaba entonces Eugenio Baraja, director del departamento. Los datos se actualizaron después y la cifra de nuevos alumnos en la titulación se redujo a dos. En total, los futuros geógrafos de la Universidad de Valladolid eran apenas 35. Geografía era, de hecho, la carrera con menos alumnos en todo el campus vallisoletano frente a los, por ejemplo, 218 de Estudios Ingleses, también en la misma facultad.

La situación obligó a conformar una mesa de trabajo para darle una vuelta. Campañas para promover la titulación, incidir en las tasas de empleabilidad de la misma e incluso un paso por el programa 'La Revuelta'. «Los excepcional fue lo del curso pasado. Las humanidades fluctúan, pero van a la baja. También hay que tener en cuenta la perspectiva demográfica. Los nacimientos se reducen y eso hace que en las aulas haya menos estudiantes, en unos años, habrá menos alumnos también en los estudios superiores, mientras que la oferta de titulaciones se sigue ampliando», explica ahora el director del departamento.

Sea como sea, las actuaciones que han llevado a cabo este año han atraído más alumnos a las aulas, y lo que es más importante, dar a conocer su grado y sus posibilidades. «La clave ha sido transmitir que estos estudios tienen un conjunto de saberes útiles, que va más allá y responde por ejemplo a demandas sociales como el medioambiente, la gestión del territorio, algo que es tan importante en Castilla y León». La divulgación se ha hecho desde la propia universidad y también lo han auspiciado los integrantes del departamento con jornada de puertas abiertas, olimpiadas, actividades formativas o los contactos con institutos. «Hemos tenido un gran apoyo del rectorado y de la facultad. La clave ha sido trasladar que es un saber útil, que tiene salidas profesionales, empleabilidad. Confiábamos en que iba a haber una respuesta positiva, pero ahora no podemos caer en una euforia, así como hace un año no caímos en un pesimismo», apunta el director del departamento.

Esa labor no para y continuará este año, empezando por mantener la relación con diferentes institutos de la capital. Desde el departamento también preparan un congreso para 2026 que busca, precisamente, aumentar ese conocimiento de la disciplina. «Orientado a toda la sociedad, para tratar los retos a los que se enfrenta Castilla y León. Y seguir con esa campaña de difusión, que puedan venir a la universidad, que vean que no es un lugar cerrado», avanza el director.

En cualquier caso, las carreras de letras despiertan el interés entre los nuevos universitarios. La facultad de Filosofía y Letras reúne ocho de las 25 titulaciones que suben el número de alumnos en Valladolid. En total son 1478 estudiantes en el edificio, lo que significa que algo más de uno de cada diez universitarios de la UVA en la capital vallisoletana -14056 en el campus- van a clase en Filosofía y Letras. Esto encierra, de alguna forma, el tópico de que las humanidades perdían alumnos, y de hecho, las titulaciones más típicas de esta rama hasta multiplican por dos en un año las nuevas matriculaciones. Por ejemplo, Estudios Clásicos, pasa de trece a 34; Historia y Ciencias de la Música, de once a 24; o Español: Lengua y Literatura, de veinte a 38. Titulaciones que duplican o más, como Geografía, los estudiantes de nuevo ingreso.

El campus de Valladolid congrega en total a 14056 alumnos, son el 70% de toda la UVA. Aumenta, además, casi en quinientos estudiantes en solo un año. Esto se explica porque hay 25 titulaciones que incrementan el número de alumnos, cuatro se mantienen y 21 bajan. ¿Qué pasa? Pues que los descensos son mínimos. En la mayoría de las titulaciones son apenas dos, tres alumnos. Y los incrementos son más acusados. 19 más en Trabajo Social, 23 en Comercio o 38 en Ingeniería Mecánica, por mencionar algunos.

El aumento de los nuevos alumnos es general en todos los campus, menos en Palencia, donde apenas son trece estudiantes menos los que este año comienzan su andadura en la UVA. La variación se resume en que nueve carreras pierden alumnos frente a las cinco titulaciones que ganan, que son cuatro de las seis de Ingenierías Agrarias, el punto fuerte del campus palentino. No obstante, las pérdidas son leves en el resto, no más de cinco alumnos, con la única excepción de Educación Infantil, que pierde nueve estudiantes de nuevo ingreso respecto al año pasado. Enfermería, una vez más, llena todas sus plazas disponibles -101-.

Otra perspectiva relevante está en los grados que este año arrancan su segundo curso. Sucede de nuevo en Palencia, con Ciencias Gastronómicas, que este año suma ocho alumnos más, frente a los doce que empezaron el curso anterior. Otro ejemplo es Comunicación Digital, en Segovia, que aumenta sus nuevos estudiantes, 45 frente a los 37 del año pasado. O sea que estas nuevas titulaciones, especialmente la del campus segoviano, se afianzan dentro de las nuevas carreras. Una más, el doble grado en Física y Química, que arranca con once estudiantes de nuevo ingreso.

Soria supera a Palencia y se convierte en el tercer campus con más alumnos en la UVA

Para completar la situación en el resto de los campus de la UVA, Segovia aumenta sus nuevos alumnos en 95, muchos de ellos gracias las titulaciones exclusivas que tiene la parte segoviana de la institución. Son Turismo, que pasa de nueve a 32 estudiantes de nuevo ingreso o Publicidad y Relaciones Públicas, de 116 a 134. El campus suma en total 2466 alumnos, 125 más que en el curso pasado, lo que lo afianza como el segundo por detrás del de Valladolid. Sigue Soria, con 1658 alumnos en total. Este año comienzan aquí sus estudios 486 personas, atraídos principalmente por las titulaciones de magisterio, Administración y Dirección de Empresas, Enfermería y Fisioterapia. La última en la lista es Palencia, que suma 1653 alumnos en total y que pasa a la cola al superar el campus soriano su número de estudiantes.

Los datos generales muestran además que el número de nuevos alumnos aumenta en torno al 8% mientras que la cifra de estudiantes matriculados en la institución crece el 3,5%. Concretan también desde la universidad que el aumento acumulado en nuevo ingreso es del 17% desde el curso 2018-2019 y del 7% en el total de universitarios. «Los resultados reflejan la solidez y el atractivo de la oferta académica de la UVA, así como la confianza del estudiantado en la calidad de su formación. El incremento simultáneo de ambos parámetros evidencia también una mejor retención del alumnado y la consolidación de los itinerarios formativos dentro de la institución», concretan desde la universidad. En total, son 19.833 estudiantes, el mayor número de estudiantes matriculados en los últimos diez años.