Urbanismo aprueba la operación Zambrana para rehabilitar 130 bloques de viviendas en Las Viudas Terrenos que el Ayuntamiento se vio obligado a expropiar junto al centro de menores Zambrana. El Ayuntamiento destinará suelo del plan parcial a la reforma de los pisos y otra parte lo permutará por el colegio El Salvador LORENA SANCHO Valladolid Martes, 5 marzo 2019, 21:40

La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid dará mañana luz verde inicial al Plan Especial de Reforma Interior del Nuevo Hospital y Polígono Viudas–Aramburu, donde tiene previsto invertir más de 26 millones de euros en los próximos cinco años. Una operación urbanística con la que tiene intención de rehabilitar los 130 bloques de estos polígonos residenciales, que acogen actualmente a unas 4.000 personas, y que nace con el objetivo de diseñar un plan similar al que ya se ha ejecutado en el 29 de Octubre de Pajarillos.

Para poder desarrollar este proyecto como área de regeneración urbana, el Ayuntamiento ha vinculado tres ámbitos de la ciudad a la operación urbanística. Por un lado estará el plan parcial Zambrana, en Delicias, donde el Consistorio dispone de suelo municipal fruto de la expropiación que el anterior equipo de Gobierno tuvo que ejecutar vía sentencia judicial y con la que obtuvo cinco hectáreas de terreno a cambio de abonar casi 21 millones de euros a los propietarios. Con la venta de este suelo, o su edificación –aún no está determinado al cien por cien– se financiará parte de los 26 millones de euros que costará esta rehabilitación, en la que participará el Ministerio de Fomento, la Consejería de Fomento y el propio Consistorio –este aportaría en torno a doce millones–.

A su vez, parte del suelo disponible en este plan parcial se destinará a la permuta tramitada con los propietarios del colegio El Salvador y con la Tesorería de la Seguridad Social (dueña del aparcamiento del antiguo Río Hortega) con el ánimo de poder disponer de estos céntricos terrenos (junto a San Pablo) para levantar aquí el tan ansiado proyecto de la Ciudad de la Justicia. La operación urbanística contempla la clasificación de El Salvador y el antiguo aparcamiento como suelo dotacional público y, a cambio, los propietarios de este suelo reciben parcelas en el Plan Parcial Zambrana por un importe superior a los 7,5 millones de euros. De tal forma que mediante la aprobación hoy de este Plan Especial de Reforma Interior del Nuevo Hospital y Polígono Viudas-Aramburu se salva el último trámite para llevar a cabo la permuta de terrenos prevista para lograr la Ciudad de la Juventud. Después deberá recibir el visto bueno en el Pleno, previsto para el próximo 12 de marzo, y salir a exposición pública durante un mes antes de que regrese a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para que dé el visto bueno definitivo. Será ahí, con esa aprobación, cuando el Ayuntamiento disponga ya de los terrenos para edificar la Ciudad de la Justicia en El Salvador, según apuntaron ayer desde el área de Urbanismo.

Reclamación a Hacienda

Ahora bien. Aunque la ordenación urbanística que el miércoles 6 de marzo recibirá el visto bueno inicial tiene prevista una participación ya por parte del Ministerio y la Consejería de Fomento, Valladolid Toma la Palabra pedirá al Pleno del Ayuntamiento que reclamen a su vez a la Consejería de Hacienda que aporte al menos diez millones de euros para la rehabilitación de Las Viudas al considerar que tuvo responsabilidad en el denominado caso Zambrana, por el que el Consistorio tuvo que pagar 21 millones de euros a los antiguos herederos de este plan parcial. Según explicó el concejal Manuel Saravia, el suelo se expropió hace casi 80 años por el Estado para construir un reformatorio, pero la Junta se quedó parte de la finca para otros usos y se lo devolvió a los herederos del expropiado en 2007 a cambio de casi cinco millones de euros.

Las reacciones

«El Ayuntamiento no era parte en aquella reversión. Solo veo una operación para desgastarme como candidata» Pilar del Olmo, Consejera de Hacienda

«Es un momento oportuno porque ahora se va a aprobar el plan de reforma» Manuel Saravia, edil de urbanismo y portavoz de Toma la Palabra

«Y no fue comunicando al Ayuntamiento las consecuencias que podría tener aquella reversión», manifestó. De tal forma que los herederos, al no poder destinar ese terreno a ningún uso lucrativo por impedirlo el planeamiento vigente solicitaron la expropiación, que se la concedió un juzgado y obligó a pagar 21 millones de las arcas municipales. «Ahora volvemos a reclamar esa responsabilidad de la Junta, porque hace cuatro años ya se lo comunicamos y no nos hicieron caso», señaló Saravia.

Al respecto, la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, consideró que es una medida «electoralista» aprovechando que ella es la candidata del Partido Popular a la Alcaldía, por lo que vio en esta maniobra un «ataque político». «El Ayuntamiento no era parte en aquella operación de reversión del terreno a los propietarios», señaló del Olmo, quien precisó que así lo ha recordado el juzgado hasta en tres ocasiones a los recursos presentados por el Consistorio. «Quieren desgastar a la candidata», añadió.