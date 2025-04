Universitario a los 53 años: «Nunca es tarde para seguir aprendiendo»

José C. Castillo

Ignacio Repilado Valladolid Domingo, 6 de abril 2025, 11:43 Comenta Compartir

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Quizás esta filosofía, tomada al pie de la letra, fue la que decidió aplicarse Jesús Ignacio Crespo cuando a sus 53 años se lanzó a estudiar una carrera, décadas después de lo que el imaginario colectivo considera 'etapa universitaria' en la vida: «Siempre me ha interesado la psicología y por eso me metí en este mundo», confiesa. «Había leído mucho y hecho cursos, pero sentía que tenía algo pendiente».

Y así fue como, después de periodos de reflexión y movido por el saber -que no ocupa lugar-, Crespo se decidió a comenzar el grado de Psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned), siendo consciente de las dificultades pero anteponiendo su meta: «Al trabajar en turnos y al cuidar una familia con una hija, comprendí que me supondría bastante esfuerzo, pero me puse a ello», relata.

Un método de estudio propio

Durante el proceso, el ahora psicólogo llegó a conocerse mejor a sí mismo al comprender el funcionamiento del sistema nervioso, lo que le llevó a desarrollar un método de estudio a partir de su trabajo a nivel emocional: «Me di cuenta de que, con un enfoque determinado, el proceso de estudio no era tan costoso», comparte. «Logré alcanzar un cierto bienestar y adaptar un ritmo a la hora de estudiar con el que parecía que el cerebro procesaba la información de forma más fluida, almacenando los conocimientos en mi memoria para después entregarlos cuando lo necesitaba».

Para ello, partiendo de principios como la meditación o el 'mindfulness', logró alcanzar un estado de relajación mediante técnicas como la respiración. Esto le facilitó el estudio, ya que su mente quedaba libre de distracciones y preocupaciones. «Fue algo que surgió de forma natural con el trabajo de gestión emocional que iba haciendo. Hasta que vi que lograba conseguir algo que, cuando lo intenté a los veinte o treinta años, me parecía imposible», recuerda emocionado. Precisamente, este método le llevó incluso a superar sus propias expectativas: «Hubo un año en el que me matriculé en 13 asignaturas, cuando el curso era de 10. Y lo pude sacar todo, en gran medida por el apoyo de mi hija y mi mujer, pero también gracias a este método».

Sin embargo, el camino no fue fácil, ya que compaginar sus estudios con la vida laboral fue una de las mayores dificultades a las que hizo frente: «Fui sacando ratos y aprovechando cada momento». «Yo a veces duermo en dos periodos y en mitad de ellos, me ponía a estudiar. También aprovechaba durante los fines de semana», comparte. Otro de los impedimentos fue el esfuerzo intelectual, después de décadas desempeñando trabajos físicos: «Al final del día había cansancio, claro, pero se podía gestionar».

Labor social como psicólogo

Tras su gratificante periodo como estudiante, decidió ir un paso más allá: «Como vi que la psicología me ayudaba, comencé a ayudar a otras personas con mis conocimientos y vi que la gente se sentía bien». «Poco después me llegó una oferta aquí en Valladolid de la Fundación Aldaba, relacionada con Proyecto Hombre, donde comencé a trabajar con población adolescente con problemas de violencia intrafamiliar o adicciones a sustancias o pantallas», añade.

En esta entidad, cuya finalidad es «la promoción de la salud y el bienestar de personas en riesgo de exclusión y/o especial vulnerabilidad, abarcando a población adulta, infancia y juventud», Crespo recibía a las familias junto con el adolescente para «valorar, por áreas como familiar, personal o de consumo, los factores de protección y de riesgo», con el fin de empoderar los primeros y minimizar los segundos: «Mi labor fue principalmente psicoeducativa», comparte el psicólogo. «Durante la primera entrevista, los adolescentes solían venir acompañados de sus padres. Más adelante y dependiendo del momento y de la necesidad del proceso, se atendía individualmente a cada uno de ellos».

De las sustancias a la adicción a las pantallas

La labor de Jesús Ignacio dentro de la Fundación finalizó hace apenas unos días, pero durante este periodo ha podido percibir cómo, en el caso de los más jóvenes, «últimamente existe tendencia a buscar ayuda entre personas con adicciones a pantallas o redes sociales», un perfil con una incidencia al alza en los últimos años.

Con su testimonio, al mismo tiempo que da a conocer su experiencia como estudiante, Crespo alienta a todos aquellos jóvenes que atraviesan etapas duras en sus estudios -especialmente al inicio- a que persigan sus sueños: «La vida puede ser muy bonita si haces lo que te gusta». «El proceso puede ser duro y puede haber asignaturas con las que no se llegue a conectar, pero no importa. Hay que tener siempre presente el objetivo y seguir adelante porque merece la pena», reflexiona. «Nunca es tarde para estudiar», concluye el psicólogo Jesús Ignacio Crespo.

Temas

Psicología

Comenta Reporta un error