La UVA celebra este viernes una jornada para ahondar en la herida del terrorismo El historiador Raúl López, junto a Consuelo Ordóñez, presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, durante la presentación del libro en San Sebastián. / El Norte Una charla con profesionales de los medios de comunicación y la presentación de un libro serán los actos principales VÍCTOR VELA Valladolid Viernes, 9 noviembre 2018, 10:33

Lucila Ortega Lara tenía una librería en 1996. Era también despacho de prensa. Recuerda hoy, 22 años después, que no era fácil trajinar a diario con tantos periódicos que día sí, día también, hablaban de su hermano, de su ausencia, titulares que llevaban la cuenta de los días de secuestro, fotografías que mostraban un rostro que llevaba semanas sin ver la luz. «Fue muy duro aprender a gestionar toda esa corriente de acontecimientos y emociones procurando que no me afectara a la salud», dice Lucila, la hermana del burgalés José Antonio Ortega Lara, secuestrado durante 532 días por la banda terrorista ETA. Su voz, la voz de Lucila, se escuchará este viernes por la tarde en el salón de grados de la Facultad de Derecho, durante la presentación de un libro en el que participa. Se titula 'Memorias del terrorismo en España', una recopilación de 65 textos escritos por víctimas, familiares, periodistas, investigadores.

«Las víctimas son merecedoras de memoria, dignidad, justicia y verdad»

Personas que han visto de cerca el horror y que comparten su experiencia en un volumen apadrinado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, una fundación que trabaja para «preservar y difundir los valores democráticos y éticos que encarnan las víctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las víctimas y concienciar al conjunto de la población para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo». Su director, el periodista Florencio Domínguez, resalta en el prólogo del libro que «las víctimas han tenido que vivir demasiadas veces en una sociedad hostil, con una parte de los ciudadanos que se mostraban agresivos hacia quienes habían sufrido el ataque del terrorismo y otra que miraba hacia otro lado y marcaba distancias».

Raúl López, doctor en Historia Contemporánea, es el editor de un volumen construido sobre «las ruinas que deja el terrorismo» y que este viernes se presenta en Valladolid. «Las víctimas son merecedoras de memoria, dignidad, justicia y verdad. Promover esos valores implica salvaguardar el Estado de derecho, que es precisamente lo que los terroristas de cualquier signo pretenden arrasar», asegura.

Coche bomba

Entre las voces está también la de la abulense Conchita Martín, viuda del teniente coronel Pedro Antonio Blanco. ETA lo mató con un coche bomba el 21 de enero de 2000. La banda terrorista rompía catorce meses de tregua. «Yo vivía cómodamente en mi pequeña ciudad castellana cuando mi padre quitó el muñequito que le identificaba como guardia civil en el espejo retrovisor del coche y la chapa de la puerta de casa (que era habitual tener). Todo eso le señalaba potencialmente como objetivo. Mucho más tarde, cuando me casé con un oficial del Ejército de Tierra, entré en otro estado de alerta y preocupación». Cuenta que compraron una «linterna enorme» para comprobar los bajos del coche, que revisaban las cerraduras de las puertas delanteras por si tenían signos de haber sido forzadas, que jamás abrían el correo en casa, ni siquiera las cartas del banco. Era el día a día de la familia. Por eso –recuerda Conchita–, cuando ETA mató a su marido, los hijos del matrimonio «nunca preguntaron '¿por qué a papá?'».

El volumen que recoge los testimonios de Lucila y Conchita tiene su germen en un blog que Raúl López abrió, en 2016, en la web del Archivo Online Sobre la Violencia Terrorista en Euskadi. «Cada semana publicábamos una nueva entrada. El blog fue creciendo, tuvo miles de visitas, y decidí ampliar el tema a toda España, convirtiéndolo en un libro», que este viernes por la tarde se presenta en colaboración con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad.

El dolor de la imagen

La institución académica, en colaboración con la Centro Memorial de Víctimas del Periodismo, ha organizado además una jornada que reúne a profesionales de diversos medios de comunicación para analizar el papel de la prensa y del fotoperidismo a la hora mostrar el dolor de las víctimas y los efectos (físicos y sociales) de los atentados y el terrorismo.