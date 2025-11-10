El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Interior inundado de la nave, donde se aprecian los surcos de las carretillas sobre los excrementos de paloma. UGT

Valladolid

UGT amenaza con una huelga indefinida en una empresa auxiliar de Horse «por unas condiciones de trabajo dignas»

Casi el 80% de la plantilla, formada por 60 personas, secunda la decisión ante la insalubridad de la nave y el riesgo derivado de su inundación

E. García de Castro

E. García de Castro

Valladolid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 15:09

Comenta

El Comité de Empresa de Arcese Valladolid, formado por cinco delegados del sindicato UGT, ha anunciado este lunes la convocatoria de una huelga indefinida para ... exigir «unas condiciones de trabajo dignas». Esta firma auxiliar de la multinacional de la automoción Horse tiene alrededor de 60 empleados en la ciudad, de los que en torno a 40 desarrollan su labor en una nave que según denuncian sus representantes «no cumple los requisitos mínimos de salud y seguridad laboral».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer agrede con un botellín de cerveza a dos desconocidos a las puertas de un bar
  2. 2 Un ciervo se cuela en un aparcamiento del casco antiguo de Zamora
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4

    Rematan la reforma de la antigua sede de Hacienda tras subir su coste a 19,8 millones
  5. 5

    La carrera electoral en la UVA ya tiene dos aspirantes: Pilar Garcés y Carlos Alberola
  6. 6 Cayetano Rivera sufre un fuerte accidente y se niega a someterse al control de alcoholemia
  7. 7 Adiós a Amable Liñán, referente mundial y orgullo de la ciencia española, reconocido con el Premio Príncipe de Asturias
  8. 8

    Personas sin recursos alquilan trasteros como vivienda para evitar «el peligro» de dormir en la calle
  9. 9 Detenido por amenazar e intentar pegar al dueño de un bar de Pajarillos
  10. 10

    Mantería despide a un comercio histórico y mantiene cinco locales a la espera de nuevos negocios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla UGT amenaza con una huelga indefinida en una empresa auxiliar de Horse «por unas condiciones de trabajo dignas»

UGT amenaza con una huelga indefinida en una empresa auxiliar de Horse «por unas condiciones de trabajo dignas»