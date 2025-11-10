UGT amenaza con una huelga indefinida en una empresa auxiliar de Horse «por unas condiciones de trabajo dignas»

El Comité de Empresa de Arcese Valladolid, formado por cinco delegados del sindicato UGT, ha anunciado este lunes la convocatoria de una huelga indefinida para ... exigir «unas condiciones de trabajo dignas». Esta firma auxiliar de la multinacional de la automoción Horse tiene alrededor de 60 empleados en la ciudad, de los que en torno a 40 desarrollan su labor en una nave que según denuncian sus representantes «no cumple los requisitos mínimos de salud y seguridad laboral».

«Se inunda, a pesar de que todavía no ha llovido ni cinco días seguidos, porque hay una zona que tiene la caída de la calle hacia las instalaciones», explica un portavoz del Comité, quien llama la atención sobre «el peligro que supone para las carretillas y para la gente que tiene que estar allí de pie». De hecho, según indica, el trasiego es constante porque se encargan de recibir los contenedores de los proveedores con las piezas y enviarlos en camiones interiores a la línea de producción de Horse, que posteriormente se los devuelve vacíos desde la fábrica.

A esto se suman «el frío y las corrientes, porque los cuatro portones que hay no tienen cortinas de protección y están abiertos continuamente, las 24 horas del día, porque estamos a tres turnos», algo que no mitiga la ropa térmica que les han proporcionado y que temen que vaya «a más, porque esto es Valladolid». Por no hablar de la acumulación de un importante volumen de palomina, hasta el punto de que «hacen surcos las carretillas». «Este polvo lo estamos respirando continuamente y es supertóxico», critica el representante de la plantilla, que pone como ejemplo que «tras dos o tres horas de trabajo te pasas un pañuelo de celulosa por la cara y sale negro, y lo mismo ocurre si te suenas».

Los operarios de Arcese se encuentran en esta situación desde el pasado junio, cuando la compañía decidió trasladar a cuarenta de ellos desde el parque de proveedores situado junto a la factoría de Motores –donde llegaron en 2021– a su actual ubicación en la calle Oro, 1, mientras que el resto se irá «en unas tres semanas» al antiguo emplazamiento de La Cerámica en la carretera de Soria. «Cuando se empezaron a escuchar rumores sobre el traslado, sobre marzo, avisamos a la empresa de que esa nave había que acondicionarla, y se lo volvimos a decir cuando se hizo oficial en mayo, pero los cambios han sido mínimos», relatan desde el Comité, que los circunscribe a que «nos han medio habilitado unos vestuarios y una zona de comedor con unos cañones de calor», además de «arreglar alguna gotera, cuando hay mucho más que hacer».

Reunión en el Serla

Tanto es así, que según aseguran «la Inspección de Trabajo ha dicho que hay cosas que hay que solucionarlas de manera inmediata». Ante esta situación el apoyo de la plantilla a las movilizaciones en la asamblea realizada el pasado jueves «ha sido por una mayoría abrumadora, de casi el 80%». «Hemos tomado esta decisión porque estamos en noviembre y los cambios han sido mínimos», insisten desde el órgano de representación, que como es preceptivo acudirá al Serla (el Servicio Regional de Relaciones Laborales) en los próximos días en busca de una solución negociada y, de no alcanzarla, procederá a convocar la huelga. Este periódico se ha puesto en contacto telefónico con la empresa para conocer su versión, desde donde se han remitido a la respuesta que proporcionará el departamento de Recursos Humanos este martes.