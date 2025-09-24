La UEMC inaugura un curso marcado por la ampliación del campus y el impulso a la investigación

El Norte Valladolid Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:40 Comenta Compartir

El rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid, David García López, ha presidido este miércoles el Solemne Acto de Apertura del Curso Académico 2025-2026, un curso que arranca con la puesta en marcha de la ampliación del campus universitario, lo que duplica el espacio para docencia e investigación y estrena nuevos entornos de aprendizaje y convivencia en la institución, que presenta una consolidada oferta académica presencial y semipresencial de cuarenta programas oficiales que incluyen grados, másteres y doctorado.

El rector de la UEMC ha iniciado su discurso de apertura agradeciendo a los más de 5.500 estudiantes que comienzan o continúan sus estudios en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, así como a sus familias, que depositan su confianza en la institución. «Sabemos que no es una elección sencilla, porque en Castilla y León contamos con un ecosistema universitario plural y de gran calidad», ha señalado. Posteriormente ha reconocido el trabajo que realizan «en favor de toda la comunidad académica» la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y «de los rectores y vicerrectores de otras universidades que nos acompañan: su presencia es una muestra del espíritu de cooperación y respeto que he mencionado, y que fortalece un sistema universitario ejemplar, como es el castellano y leonés».

Ampliar De izq. a dcha.: José Miguel García Pérez, rector de la UBU; Antonio Largo Cabrerizo, rector de la UVA; David García López, rector de la UEMC; Santiago García-Jalón de la Lama, rector de la UPSA; y Blanca Ares González, la directora de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta Castilla y León. UEMC

García López ha proseguido su intervención destacando cómo la oferta académica oficial de la Universidad Europea Miguel de Cervantes «sigue creciendo y actualizándose». Cuarenta programas oficiales de Grado, Máster y Doctorado conforman el núcleo de una oferta educativa que completa este curso un proceso de renovación iniciado hace cuatro años y culminará su actualización para adaptarse tanto a las exigencias de los nuevos marcos normativos como a las demandas de un mercado laboral cambiante, «que exige una oferta académica viva y adecuada».

Se trata de un proceso «que no va a parar, y que exige un esfuerzo enorme, a menudo invisible: desde el diseño de los planes de estudio, con la participación de empresas y profesionales de referencia en cada uno de los sectores, hasta su implantación completa y efectiva, este proceso exige un esfuerzo coral, muy bien afinado», ha afirmado el rector de la UEMC.

Respecto a la investigación, el rector recalca que la universidad «nunca» había generado tanto conocimiento como en el pasado curso

La máxima autoridad académica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes continuó su discurso subrayando que la exploración constante de nuevas maneras de aprender «forma parte del ADN de esta institución y de los grandes profesionales que la conforman, como lo demuestran los 19 proyectos de innovación educativa desarrollados el curso pasado, que se suman a más de un centenar puestos en marcha desde 2016, lo que muestra a un claustro «preocupado y ocupado en optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene lugar en aulas, físicas y virtuales».

En lo relativo al ámbito de la investigación, García López ha recalcado que el pasado curso fue «especialmente productivo», puesto que «en los 22 cursos académicos que nos han visto crecer, nunca la UEMC generó tanto conocimiento», haciendo hincapié tanto en la producción científica como en la integración de estudiantes en grupos de investigación emergentes y consolidados, «lo que supone un indicador claro del dinamismo y la implicación de nuestros estudiantes en labores de investigación», como también lo hacen patente las dos cátedras de empresa creadas el curso pasado, a las que pronto se sumará una tercera. «Grandes resultados que emanan de investigadores talentosos, asistidos desde un Departamento de Investigación y Transferencia totalmente alineado con la generación de un conocimiento altamente aprovechable por la sociedad», ha aseverado.

«Es precisamente en ese vínculo con la sociedad», ha continuado el rector, «y en nuestro compromiso de formar profesionales con competencias técnicas, sociales y ciudadanas, donde pivotan múltiples programas e iniciativas que este nuevo curso seguiremos potenciando», como las actividades de la Unidad de Voluntariado y las iniciativas del Laboratorio Social, «que en sus cuatro años de vida suma un total de más de 2.000 estudiantes participantes».

García López ha concluido su intervención señalando que «hoy se abre un nuevo curso con la certeza de que la universidad es, ante todo, una comunidad de personas que aprenden juntas, y en un mundo cada vez más despersonalizado es lo humano lo que nos diferencia, y si hay una cualidad intrínsecamente humana es la gratitud». El rector también ha querido agradecer su confianza a los estudiantes, «a las magníficas universidades de nuestro entorno, gracias porque obligáis a la UEMC a ser cada día mejor», a las empresas, administración y organizaciones, su «trato y colaboración», al Consejo de Administración, «por apostar de manera valiente e inequívoca por una Universidad humana y de calidad», y a «los compañeros y compañeras con responsabilidades de gestión, por esa labor tantas veces ingrata e invisible, pero vital para que esta institución siga creciendo».

Representación institucional

El evento ha contado con la presencia del presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar, de la delegada territorial en Valladolid de la Junta, Raquel Lourdes Alonso Hernández, y de la Concejala Delegada Especial de Modernización Administrativa del Ayuntamiento de Valladolid, Silvia Tomillo Alonso. Asimismo, han asistido los rectores de las universidades de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo, de la Pontificia de Salamanca, Santiago García-Jalón de la Lama, y de Burgos, José Miguel García Pérez, de la directora de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta Castilla y León, Blanca Ares González, del director de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, Manuel Lázaro Pulido, y de la gerente de la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, Angélica Vázquez Justel.

También estuvieron presentes en el evento el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital de la Universidad de León, Ramón Ángel Fernández Díaz, y la vicerrectora de Ordenación Académica de la Universidad Internacional Isabel I de Castilla, Ana Cristina García Pérez. El Consejo de Administración de la UEMC estuvo arropado por una representación de la sociedad civil y militar de Castilla y León (organizaciones sociales, empresas, clubes deportivos, asociaciones, medios de comunicación), estudiantes, PTGAS y PDI.